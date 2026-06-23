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Esta ciudad del Perú soportará temperaturas de verano de hasta 30 grados en pleno invierno, advierte Senamhi

El Senamhi emitió alerta naranja ante el incremento de la temperatura diurna asociado a la persistencia del fenómeno El Niño Costero en la costa norte del país.

Trujillo experimenta temperaturas de hasta 30 °C en pleno invierno
Trujillo experimenta temperaturas de hasta 30 °C en pleno invierno | Andina
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Trujillo registrará temperaturas de hasta 30 °C durante los primeros días del invierno, valores propios del verano en la costa norte del país, según una alerta naranja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El incremento térmico se mantendrá hasta el 24 de junio y también alcanzará a otras provincias de La Libertad, como Virú, Ascope, Pacasmayo y Chepén.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 30 °C en la capital liberteña, mientras que en zonas más distantes del litoral podrían llegar a 31 °C. En contraste, localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros de altitud, como Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, registrarán valores entre 21 °C y 24 °C.

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Un invierno más cálido de lo habitual

El episodio ocurre pocos días después del inicio oficial del invierno en el país. El Senamhi ya había advertido que la estación presentará temperaturas por encima de sus valores normales en la costa peruana debido a la persistencia del fenómeno El Niño Costero, que mantiene el calentamiento del mar frente al litoral.

En esa misma línea, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que estas condiciones se mantengan durante los próximos meses, lo que favorece escenarios con valores térmicos superiores a lo habitual en la franja costera.

En el caso de La Libertad, el Senamhi atribuye el incremento de la temperatura diurna a la baja humedad atmosférica y a la escasa cobertura nubosa. Estas condiciones permiten una mayor incidencia de la radiación solar durante el día y elevan los registros térmicos.

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Riesgos para la salud y las actividades productivas

El organismo meteorológico advirtió que la mayor exposición a la radiación ultravioleta puede afectar a las personas que realizan actividades al aire libre. Los grupos más expuestos son trabajadores agrícolas, personal agroindustrial, comerciantes, estudiantes y deportistas.

El calor también puede generar deshidratación e insolación, además de provocar estrés térmico en los cultivos y aumentar el riesgo de incendios forestales. En el sector ganadero, los cambios bruscos entre el día y la noche pueden afectar la salud del ganado y generar episodios de agotamiento.

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