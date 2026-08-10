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Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados define este martes 11 a la Mesa Directiva de las comisiones

La sesión se desarrollará a las 11.00 a.m. en la sala Basadre del Palacio Legislativo. La Junta de Portavoces del Senado sesionará a las 10.00 a.m.

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La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, liderada por Óscar Reto Otero, sesionará este martes 11 para definir la conformación de las Mesas Directivas de las comisiones.

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La reunión se desarrollará a las 11.00 a.m. en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

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El objetivo será aprobar el cuadro de los diputados que integrarán las comisiones ordinarias legislativas, así como de las comisiones ordinarias no legislativas para el Período Anual de Sesiones 2026 - 2027. 

A su vez, se aprobará la distribución de las presidencias, vicepresidencias y secretarías.

De la misma forma, la Junta de Portavoces del Senado, dirigida por Miguel Torres, también sesionará el martes 11 a las 10. 00 a.m. en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo.

Bancadas de oposición

El vocero de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, la bancada aspiraría a presidir cuatro comisiones en la Cámara de Diputados.

"Nos gustaría presidir las comisiones de Justicia, Educación, Energía y Minas y Salud. Tenemos varios perfiles que podrían dirigir esas comisiones. Nuestra bancada cuenta con varios maestros, miembros del magisterio y también personas con experiencia en salud psicológica, como la diputada Svieta (Fernández). Pero es algo que todavía no se ha definido y es parte de un consenso al que tenemos que llegar", señaló a este medio.

Jeeny Samanéz, diputada del Partido Cívico Obras, también confirmó su interés por integrar y eventualmente liderar comisiones vinculadas a su experiencia en materia deportiva.

En lo que a mí respecta, he solicitado al presidente del movimiento Obras y al secretario general, Ricardo Belmont y Daniel Barragán, respectivamente, formar parte de las comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Infraestructura, Vivienda y Transportes. Son los temas que manejo y en los que tengo experiencia", indicó la parlamentaria.

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