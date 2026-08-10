Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados define este martes 11 a la Mesa Directiva de las comisiones

Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados define este martes 11 a la Mesa Directiva de las comisiones

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La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, liderada por Óscar Reto Otero, sesionará este martes 11 para definir la conformación de las Mesas Directivas de las comisiones.

La reunión se desarrollará a las 11.00 a.m. en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

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El objetivo será aprobar el cuadro de los diputados que integrarán las comisiones ordinarias legislativas, así como de las comisiones ordinarias no legislativas para el Período Anual de Sesiones 2026 - 2027.

A su vez, se aprobará la distribución de las presidencias, vicepresidencias y secretarías.

De la misma forma, la Junta de Portavoces del Senado, dirigida por Miguel Torres, también sesionará el martes 11 a las 10. 00 a.m. en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo.

Bancadas de oposición

El vocero de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, la bancada aspiraría a presidir cuatro comisiones en la Cámara de Diputados.

"Nos gustaría presidir las comisiones de Justicia, Educación, Energía y Minas y Salud. Tenemos varios perfiles que podrían dirigir esas comisiones. Nuestra bancada cuenta con varios maestros, miembros del magisterio y también personas con experiencia en salud psicológica, como la diputada Svieta (Fernández). Pero es algo que todavía no se ha definido y es parte de un consenso al que tenemos que llegar", señaló a este medio.

Jeeny Samanéz, diputada del Partido Cívico Obras, también confirmó su interés por integrar y eventualmente liderar comisiones vinculadas a su experiencia en materia deportiva.

En lo que a mí respecta, he solicitado al presidente del movimiento Obras y al secretario general, Ricardo Belmont y Daniel Barragán, respectivamente, formar parte de las comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Infraestructura, Vivienda y Transportes. Son los temas que manejo y en los que tengo experiencia", indicó la parlamentaria.