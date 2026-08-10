Confirman suspensión de clases en Tacna este 11 de agosto por paro de transportistas ante el alza del combustible

Las clases presenciales en Tacna seguirán suspendidas el martes 11 de agosto debido al paro de transportistas que afecta el traslado de estudiantes y docentes. | Foto: Andina/Composición LR

Las clases presenciales en Tacna seguirán suspendidas el martes 11 de agosto debido al paro de transportistas que afecta el traslado de estudiantes y docentes. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las clases presenciales continuarán suspendidas este martes 11 de agosto en las instituciones educativas de Tacna donde el paro de transportistas afecte el desplazamiento de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. La medida fue confirmada por la Dirección Regional de Educación de Tacna como una acción preventiva ante las dificultades que podría generar la paralización.

La disposición se aplica mientras continúa la medida de fuerza de los transportistas y busca evitar que la comunidad educativa se exponga a riesgos durante sus traslados. Aunque las actividades presenciales permanecerán suspendidas, los colegios deberán garantizar la continuidad de los aprendizajes mediante clases remotas, virtuales u otras estrategias, según las condiciones de cada zona.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

¿Por qué se mantienen suspendidas las clases presenciales este martes 11 de agosto?

La Dirección Regional de Educación de Tacna determinó mantener la suspensión de las clases presenciales debido a que el paro de transportistas puede generar interrupciones o una reducción del servicio público, dificultando el traslado de los estudiantes y trabajadores de los colegios.

La medida alcanza a las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Tacna donde las condiciones de movilidad puedan impedir o poner en riesgo la asistencia a las aulas. La atención considera tanto sectores urbanos como rurales en los que el desplazamiento de la comunidad educativa pueda verse afectado por la paralización.