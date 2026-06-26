Ambas iniciativas digitales permiten registrar casos de personas extraviadas tras el terremoto en Venezuela, facilitando la búsqueda y actualización del estado de los afectados. | Composición LR/AFP/Desaparecidos Terremoto Venezuela

Ambas iniciativas digitales permiten registrar casos de personas extraviadas tras el terremoto en Venezuela, facilitando la búsqueda y actualización del estado de los afectados. | Composición LR/AFP/Desaparecidos Terremoto Venezuela

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Tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela, el pasado 24 de junio, miles de familias iniciaron la búsqueda de sus seres queridos bajo un escenario de apagones masivos y colapso en las telecomunicaciones. Ante los daños severos y la incertidumbre sobre las cifras oficiales, las agencias AP y Reuters reportaron que los registros ciudadanos en redes sociales se convirtieron en la vía principal para localizar a los desaparecidos.

Frente a esta emergencia, surgieron plataformas digitales, como 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' y 'Venezuela te busca', diseñadas para centralizar reportes mediante nombres, fotografías, última ubicación conocida y datos de contacto. Al respecto, CNN informó que estas iniciativas buscan "facilitar búsquedas y actualizar casos cuando una persona es encontrada".

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¿Cómo reportar personas extraviadas en 'Desaparecidos Terremoto Venezuela'?

La plataforma ciudadana, creada por voluntarios, facilita la búsqueda de ciudadanos tras el sismo mediante un reporte gratuito que toma menos de un minuto. Para registrar un caso, el sitio web solo solicita el nombre del individuo y el lugar donde fue visto por última vez, bajo la premisa de 'Reconectemos a cada familia'. Asimismo, la iniciativa aclara que no gestiona donaciones monetarias y sugiere corroborar los datos antes de su difusión.

Página web de “Desaparecidos Terremoto Venezuela”. Foto: captura

Ingresar a desaparecidosterremotovenezuela.com.

Hacer clic en 'Reportar a alguien'.

Escribir el nombre completo de la persona.

Indicar la última ubicación donde fue vista.

Adjuntar una fotografía, si se cuenta con ella.

Añadir edad, descripción física, ropa que vestía y rasgos particulares.

Colocar datos de contacto para recibir novedades.

Publicar el reporte y actualizarlo si la persona es localizada.

Usar los filtros de búsqueda por nombre, ubicación o estado del caso.

¿Cómo funciona la plataforma 'Venezuela te busca' para localizar personas desaparecidas por los terremotos?

Este registro ciudadano gestiona la búsqueda de personas desaparecidas en el país mediante una base de datos que clasifica los casos entre individuos ubicados y pendientes por hallar. La iniciativa digital permite consultar expedientes vigentes y acceder a directorios actualizados de hospitales o centros de asistencia.

Página web de "Venezuela te busca". Foto: captura