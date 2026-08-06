Ante una emergencia propiciada por el Fenómeno de El Niño, el itinerario de la visita del papa León XIV podría modificarse. | Composición LR

Ante una emergencia propiciada por el Fenómeno de El Niño, el itinerario de la visita del papa León XIV podría modificarse. | Composición LR

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La visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre, se desarrollará en medio de un escenario climático marcado por el fenómeno El Niño, que mantiene en alerta a las autoridades debido al incremento de temperaturas y la posibilidad de lluvias atípicas en la costa norte. Ante este panorama, el cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, afirmó que el Vaticano contempla protocolos para responder a cualquier eventualidad y no descartó cambios en el itinerario si se presenta una emergencia de gran magnitud.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que el Vaticano confirmara oficialmente el viaje apostólico del Santo Padre al Perú. Consultado sobre la posibilidad de que las condiciones climáticas afecten las actividades pastorales, Castillo explicó que la organización de la visita está a cargo de la Santa Sede y que una comisión volverá al país para ultimar los detalles del recorrido.

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"Siempre en todos los viajes se previenen situaciones de emergencia posibles. Si es una cosa muy grave, seguramente habrá un cambio. En principio se va a realizar todo, pero hay que adaptarse a las circunstancias", afirmó el cardenal.

El también arzobispo de Lima recordó que la Iglesia ha enfrentado situaciones similares durante otros viajes papales, cuando terremotos u otros eventos inesperados obligaron a reorganizar actividades para garantizar la seguridad de los asistentes.

La visita coincide con el periodo más crítico del fenómeno El Niño

Las declaraciones del cardenal cobran relevancia porque coinciden con la más reciente actualización de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que advirtió que el evento climático alcanzaría una mayor intensidad entre noviembre y diciembre de 2026, precisamente durante la estadía del papa León XIV en el país.

Según el organismo, existe una alta probabilidad de que El Niño Costero continúe hasta abril de 2027 con una intensidad fuerte e incluso no se descarta que alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de este año en la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa norte y centro del Perú.

Asimismo, en la región Niño 3.4 —Pacífico ecuatorial central— se proyecta que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante noviembre y diciembre, manteniéndose al menos hasta abril de 2027.

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Senamhi prevé calor hasta cinco grados por encima de lo normal

En conversación con La República, la especialista del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó que el panorama climático para noviembre continuará marcado por temperaturas excepcionalmente altas, principalmente en la costa norte.

"Las temperaturas seguirán altas, entre cuatro y cinco grados por encima de lo normal, sobre todo entre Tumbes y Piura", indicó.

La meteoróloga precisó que noviembre normalmente es un mes seco en el norte del país; sin embargo, debido al desarrollo del fenómeno El Niño podrían registrarse lluvias tempranas.

"Pueden darse algunas lluvias que no necesariamente van a generar inundaciones, pero sí representarían un inicio adelantado de la temporada lluviosa, principalmente entre Piura y Tumbes. En Lambayeque las precipitaciones estarían entre normales y ligeramente superiores", sostuvo.

Multitudes estarán expuestas a calor extremo y alta radiación solar

Uno de los principales desafíos para la organización de la visita papal será la concentración de miles de fieles en espacios abiertos, especialmente en ciudades del norte peruano.

Ávalos explicó que el riesgo no solo estará asociado a las altas temperaturas, sino también al incremento de la radiación ultravioleta debido a la presencia de cielos despejados.

"Además del calor, vamos a tener mayores valores de radiación solar. Por eso es importante utilizar ropa ligera de algodón, sombreros de ala ancha, mantener una hidratación permanente y proteger especialmente a niños y adultos mayores", recomendó.

La especialista señaló que corresponde al Ministerio de Salud establecer los protocolos sanitarios para eventos masivos, aunque insistió en que las medidas preventivas deberán formar parte de la planificación de las actividades.

ENFEN advierte lluvias superiores a lo normal durante el verano

En su última actualización, publicada el 17 de julio, el ENFEN también proyectó que para el verano 2026-2027 las lluvias serían superiores a lo normal en la costa norte y central, mientras que las temperaturas del aire permanecerán muy por encima de sus valores habituales.

El organismo recomendó a las autoridades nacionales, regionales y locales adoptar medidas de prevención y preparación frente a la continuidad de El Niño Costero y del calentamiento del Pacífico ecuatorial central.

Además, instó a los tomadores de decisiones a utilizar los escenarios de riesgo elaborados por los organismos técnicos para reducir el impacto de posibles desastres durante la próxima temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

Agenda papal dependerá de la evolución del fenómeno

Aunque el Vaticano mantiene sin cambios el cronograma oficial de la visita de León XIV, las declaraciones del cardenal Carlos Castillo evidencian que la organización contempla escenarios alternativos frente a una eventual emergencia climática.

La actualización de los pronósticos será clave en las próximas semanas. La propia especialista del Senamhi recordó que tanto el ENFEN como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitirán una nueva evaluación durante la segunda quincena de agosto, la cual permitirá confirmar si la intensidad proyectada del fenómeno se mantiene, aumenta o cambia antes de la llegada del pontífice.

Con miles de fieles esperados en actividades multitudinarias y un escenario de calor extremo previsto para noviembre, la evolución del fenómeno El Niño será uno de los principales factores que marcarán la planificación logística y de seguridad de la primera visita del papa León XIV al Perú.

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