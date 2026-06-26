Equipos de rescate internacional llegan a Venezuela mientras sube a 589 la cifra de fallecidos por doble terremoto

Naciones Unidas movilizó equipos internacionales y liberó un fondo de emergencia de 15 millones de dólares para | composición LR/AFP

Naciones Unidas movilizó equipos internacionales y liberó un fondo de emergencia de 15 millones de dólares para | composición LR/AFP

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Venezuela afronta una de las mayores emergencias de su historia reciente después de que la cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto ascendiera a 589. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó además que hay 2.980 heridos, 157 personas desaparecidas, más de 200 atrapadas y 2.927 familias damnificadas. La Guaira concentra la mayor devastación, con más de un centenar de edificios colapsados, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

La mandataria aseguró que más de 100 equipos de maquinaria pesada trabajan en las zonas afectadas y que se desplegarán 11.500 funcionarios de seguridad. A la respuesta oficial se suman miles de voluntarios que colaboran con el traslado de donaciones y la localización de sobrevivientes en Caracas y otras ciudades afectadas.

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Más de mil rescatistas llegan desde 16 países

La ayuda humanitaria internacional comenzó a llegar a Venezuela con el despliegue de equipos especializados procedentes de 16 países. Naciones Unidas informó que ya operan o están en camino 25 grupos de búsqueda y salvamento, de los cuales 17 son grupos urbanos especializados que reúnen a más de un millar de rescatistas.

Entre las naciones que enviaron personal figuran Estados Unidos, España, México, Suiza, Chile, Colombia, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Catar, Jordania, República Checa, Ecuador y El Salvador. Los contingentes incluyen perros de rescate, médicos, ingenieros, drones y herramientas a fin de intervenir en estructuras colapsadas.

Se activan operaciones con equipos de emergencia y donaciones de ayuda humanitaria internacional

La ONU coordina una respuesta contrarreloj

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lidera la organización internacional junto con las autoridades venezolanas. El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, describió el panorama como una "devastación realmente aterradora" y aseguró que el organismo concentra todos sus esfuerzos en salvar vidas.

Fletcher explicó que cada equipo desplegado está integrado por especialistas acreditados con el objetivo de intervenir en grandes catástrofes. "Estamos totalmente movilizados, cada hora cuenta y salvaremos todas las vidas que podamos", afirmó. La ONU también liberó 15 millones de dólares de su fondo de emergencias destinado a apoyar la respuesta inmediata.

Miembros del equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) descargan equipo a su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar en La Guaira

Hospitales dañados agravan la emergencia nacional

La infraestructura sanitaria también sufrió graves afectaciones. Portavoces de la ONU señalaron que una veintena de hospitales presentan daños en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy, Lara y el distrito de Caracas.

El Gobierno solicitó a Naciones Unidas el despliegue de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica, uno de los cuales ya fue enviado desde Estados Unidos. Además, organismos internacionales preparan medicamentos, insumos e instrumentos médicos con la idea de reforzar la atención de miles de heridos.

Voluntarios y familiares realizan labores de rescate con sus propias manos ante la lentitud de las operaciones. En La Guaira, Alessandro del Giudice, de 23 años, intenta encontrar a su padre sepultado bajo una montaña de escombros. "Está ahí", solloza mientras su abuela Amparo remueve las ruinas desesperada. "Son muchas rocas y con las manos no se puede", confiesa luego, impotente.

En la capital, un edificio de 22 plantas se derrumbó por completo en el barrio de Altamira, una de las zonas más sísmicas de Caracas. Vecinos gritaban los nombres de sus familiares con la esperanza de recibir alguna reacción. Rita Gómez, de 60 años, viajó toda la noche desde Maracaibo al ver en redes sociales el edificio donde vivía su hija, que quedó destruido. "Confiando en Dios de que la puedan conseguir con vida", dijo la mujer frente a los escombros.

Maiquetía permanece cerrado por los daños

El aeropuerto internacional de Maiquetía continúa fuera de servicio debido a los daños provocados por el terremoto. La clausura obligó a cancelar vuelos de aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra, en tanto la ayuda mundial utiliza rutas alternativas para ingresar al país.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Marisela De Loaiza, confirmó que el resto de los aeropuertos internacionales permanece operativo. Copa Airlines reanudó sus vuelos hacia Barquisimeto, Valencia y Barcelona, aunque mantiene suspendidas las operaciones con destino a Caracas mientras avanzan las evaluaciones de seguridad.