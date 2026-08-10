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II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: fecha, hora y cómo participar este viernes 14 de agosto

Durante el simulacro, se activarán sirenas y alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano, indicando el inicio del sismo simulado. Los participantes deberán identificar zonas seguras y evacuar ordenadamente.

Los participantes seguirán señales de alerta y se trasladarán a puntos de reunión. Además, se deberán seguir protocolos específicos para otros peligros como tsunamis o aluviones.
Los participantes seguirán señales de alerta y se trasladarán a puntos de reunión. Además, se deberán seguir protocolos específicos para otros peligros como tsunamis o aluviones. | Foto: Andina/Indeci/Composición LR
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El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m., informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El ejercicio busca que la población practique las acciones que debe realizar ante un sismo y otros peligros que pueden generar emergencias y desastres.

La actividad contempla diferentes escenarios y tendrá una secuencia de acciones para los participantes. En el caso de un sismo, se deberá identificar previamente las zonas seguras, evacuar después del movimiento simulado y trasladarse hacia los puntos de reunión establecidos.

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¿A qué hora es el simulacro y qué hacer ante un sismo?

El ejercicio comenzará a las 3:00 p. m. del viernes 14 de agosto con la activación de sirenas, bocinas, campanas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), señales que representarán el inicio de un movimiento sísmico.

Durante los primeros dos minutos, las personas deberán permanecer en las zonas seguras internas identificadas en sus viviendas, centros laborales o instituciones educativas. Una vez terminado el sismo simulado, tendrán que evacuar hacia las zonas seguras externas o puntos de reunión llevando consigo su mochila para emergencias. Si se simula una alerta de tsunami o aluvión, deberán trasladarse hacia lugares altos o seguros y alejarse de las zonas expuestas.

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¿Cómo participar si se simulan otros peligros?

Cuando el ejercicio contemple escenarios distintos a un sismo, los participantes deberán seguir las indicaciones establecidas para cada emergencia. Primero se activarán las señales que anunciarán la presencia de un peligro inminente y, posteriormente, comenzará la evacuación.

La población deberá desplazarse de manera ordenada por las rutas previamente identificadas hasta llegar a las zonas seguras externas. Una vez allí, los participantes permanecerán en el lugar y seguirán las instrucciones proporcionadas por las autoridades o brigadistas hasta que finalice el simulacro.

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