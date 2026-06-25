MML anuncia multas desde S/660 a quienes circulen con vehículos menores motorizados en ciclovías

Multas por circular con vehículos motorizados en ciclovías de Lima alcanzan los S/ 660 | Difusión

Multas por circular con vehículos motorizados en ciclovías de Lima alcanzan los S/ 660 | Difusión

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La circulación de vehículos menores motorizados en las ciclovías de Lima constituye una infracción muy grave y se sanciona con una multa de S/660, informó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana.

La comuna precisó que esta conducta se encuentra tipificada como la infracción M43, establecida en el Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, modificado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además de la sanción económica, la falta implica la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.

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Según la normativa vigente, esta infracción se aplica cuando no se respeta el derecho preferente de paso del ciclista o del conductor de vehículos de movilidad personal (VMP), lo que incluye el uso indebido de ciclovías por unidades motorizadas.

Infracción muy grave y sanción económica

La MML recordó que la multa equivale al 12% de una UIT, lo que actualmente representa S/660. Esta medida forma parte del régimen de tránsito que busca ordenar el uso de las vías exclusivas para bicicletas y otros vehículos no motorizados.

La autoridad municipal remarcó que la infracción M43 no contempla medidas preventivas, pero sí se considera de alta gravedad dentro del sistema de fiscalización vial.

Infracción muy grave y sanción económica. Foto: captura LR

PNP también anuncia control a motocicletas eléctricas en ciclovías

Previamente, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Tránsito, informó que desde el 2 de agosto de 2026 aplicará sanciones contra conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías.

La medida se anunció durante el inicio de una campaña de orientación en Miraflores, que se extenderá por 45 días en las jurisdicciones de Lima norte, centro y sur. Luego de ese periodo, la PNP comenzará la imposición de sanciones.

La institución precisó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría vehicular L, por lo que deben circular por la pista y no por ciclovías, las cuales están destinadas exclusivamente a bicicletas y vehículos de movilidad personal como los scooters.

Además, la PNP advirtió que estas unidades deben contar con placa de rodaje, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y licencia de conducir, además del equipamiento de seguridad correspondiente.