Semáforos se apagarán en avenidas de Lima: horarios y distritos afectados por corte de luz, según la MML

Corte de energía eléctrica en semáforos de Lima | Foto: Andina / Difusión

Corte de energía eléctrica en semáforos de Lima | Foto: Andina / Difusión

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Atención, conductores. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que del 22 al 28 de junio se realizarán cortes programados de energía eléctrica en intersecciones semafóricas de la capital debido a trabajos de mantenimiento por parte de Luz del Sur.

La suspensión del servicio afectará cinco cruces en tres distritos de la ciudad, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones. En caso de que se detecte alguna falla adicional, la comuna pide reportarla a través de WhatsApp al 982 157 840.

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Horarios y distritos afectados por corte de energía en semáforos

Esta es la lista de los puntos que no contarán con el suministro de energía, según las fechas:

Lunes 22 de junio

Ate Vitarte

Av. Javier Prado con av. Nicolás Ayllón

Av. Javier Prado con av. Metropolitana

Horario: desde las 8.00 a. m. hasta las 12.00 p. m.

Miércoles 24 de junio

Miraflores

Av. República de Panamá con av. Benavides

Horario: desde las 4.30 a. m. hasta las 6.00 a. m.

Villa María del Triunfo

Av. Salvador Allende con av. 26 de Noviembre

Horario: desde las 5.30 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Av. 26 de Noviembre con av. Ramiro Merino

Horario: desde las 5.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.

¿Qué hacer si los semáforos están apagados?

Por el corte de energía en diversas zonas de Lima por parte de las empresas eléctricas encargadas de abastecer de luz a la ciudad, te recomendamos estos consejos prácticos para enfrentar la baja visibilidad si conduces.

Baja la velocidad para prevenir choques o accidentes.

Enciende las luces bajas y los neblineros si es de noche.

Mantén una distancia prudente con el vehículo que va adelante, por seguridad.

Movilízate con máxima precaución, sobre todo en los cruces peatonales.

Pon atención a las señales de los policías de tránsito.

Evita distracciones, como usar tu teléfono celular.

Colabora con otros transportistas para evitar congestiones.

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