Monitoreo de ríos con cámaras e IA ante el fenómeno El Niño: la innovación peruana que ayuda a prevenir inundaciones en zonas aisladas
Estos sistemas pueden operar en zonas sin acceso a energía o telecomunicaciones, utilizando paneles solares y redes celulares para transmitir datos, mejorando la vigilancia ante el fenómeno El Niño.
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Una startup peruana desarrolló estaciones hidrológicas inteligentes que permiten monitorear en tiempo real el comportamiento de ríos y quebradas. La tecnología combina sensores, cámaras y procesamiento de imágenes para obtener información sobre el nivel del agua, la velocidad superficial y el caudal, con datos que pueden convertirse en alertas para apoyar la vigilancia y la toma de decisiones.
La solución fue desarrollada por Natek, una startup impulsada por UTEC Ventures, en un contexto de riesgo por inundaciones asociado al fenómeno El Niño. Según la información proporcionada, 113 distritos del país presentan un riesgo muy alto ante inundaciones vinculadas a este fenómeno, con más de 4 millones de personas en riesgo.
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¿Cómo funcionan las estaciones que monitorean ríos con cámaras y sensores?
Las estaciones de Natek utilizan sensores para medir el nivel del agua y cámaras que, mediante procesamiento de imágenes, permiten estimar la velocidad superficial y el caudal. Los datos son enviados a una plataforma digital en la que se puede observar la evolución del cauce, consultar registros anteriores y establecer alertas cuando se presentan variaciones importantes.
El sistema busca identificar cambios en el comportamiento habitual de cada río o quebrada. A partir de determinados umbrales para cada punto de monitoreo, la información puede advertir sobre incrementos que requieren atención y facilitar que autoridades, empresas u operadores verifiquen las condiciones del lugar.
La tecnología está diseñada para funcionar incluso en zonas con dificultades de acceso a energía o telecomunicaciones. Las estaciones pueden utilizar paneles solares, transmitir información mediante redes celulares 3G o 4G y almacenar datos localmente cuando no existe cobertura.
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¿Cómo puede esta tecnología ayudar ante inundaciones y huaicos?
El monitoreo continuo permite contar con información directamente obtenida en el territorio y complementarla con pronósticos meteorológicos, mapas de riesgo y avisos oficiales. Los registros históricos también pueden utilizarse para comparar el comportamiento de un cauce durante distintos episodios de lluvia y detectar variaciones con mayor rapidez.
Sin embargo, el sistema no permite predecir por sí solo la ocurrencia de un huaico. La activación de una quebrada depende de factores como la intensidad de las precipitaciones, las condiciones del terreno y la acumulación de materiales. Su utilidad está relacionada con la identificación oportuna de cambios críticos en los cauces.