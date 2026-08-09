Extorsión, sicariato e inteligencia, los primeros desafíos de seguridad que asume el Gobierno

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Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú unen capacidades operativas y de inteligencia, destacando la labor de los grupos de investigación criminal, para desarticular redes criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato. Estas acciones conjuntas permitirán anticipar atentados, localizar armamento y capturar cabecillas en zonas urbanas, principalmente de Lima Metropolitana y el Callao y otras ciudades del interior del país.

Desde el sábado se vienen realizando operaciones coordinadas. La articulación entre el Ejército, FAP, Marina de Guerra, la PNP y el Ministerio Público no solo busca capturar a hampones sino golpear el foco financiero y logístico de las bandas criminales. Habrá una persecución de las rentas ilícitas y redes de apoyo de estas mafias para debilitar su capacidad de intimidación.

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El ministro del Interior, César Astudillo, supervisó este viernes un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas como parte del inicio del Plan Escudo, que busca también reforzar la seguridad en paraderos de transporte público para contrarrestar los ataques extorsivos contra este sector.

Habrá una suerte de inteligencia financiera, es decir, un seguimiento de rutas de dinero y redes logísticas ilegales para desmantelar las estructuras de extorsión digital y carcelaria.

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El despliegue de herramientas técnicas de localización y patrullajes en zonas urbanas y rurales críticas irá de la mano con un trabajo de contrainteligencia de depuración institucional para evitar la filtración de información reservada de operativos a grupos al margen de la ley

El titular del Mininter precisó que esta estrategia articula un trabajo coordinado con presencia policial y militar, con el objetivo de brindar protección a los transportistas, a sus patios de maniobras y a la ciudadanía en general que utiliza este servicio para movilizarse por la ciudad.

"Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo, que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. Eso es lo que estamos haciendo, ya hemos tomado las acciones pertinentes", remarcó en Villa María del Triunfo.

Asimismo, el representante del Poder Ejecutivo confirmó que este plan contempla una labor integrada con acciones de inteligencia de manera permanente, a fin de unir esfuerzos para contar con información oportuna para prevenir posibles amenazas y atentados contra los buses y las empresas de transporte público.

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"A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia", señaló.

El ministro César Astudillo, junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, visitó diversos patios de maniobras de empresas de transporte público de Lima Sur para verificar la ejecución del Plan Escudo, como parte de la nueva estrategia dispuesta desde el sector Interior para combatir a la criminalidad.



"Estamos ejecutando un amplio despliegue de Inteligencia, lo que nos permitirá continuar capturando a los responsables de estos delitos y reforzar la seguridad", precisó el ministro Astudillo.