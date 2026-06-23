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¿Nuevo cierre de vías en Lima? Alcalde no descarta aplicar medida ante nuevas convocatorias a marcha

El burgomaestre Renzo Reggiardo afirmó que aplicarán la restricción si los reportes de inteligencia advierten que se generaría un peligro mayor debido a una posible manifestación.

MML no descarta nuevo cierre de vías en Lima por posibles manifestaciones
MML no descarta nuevo cierre de vías en Lima por posibles manifestaciones | Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, no descartó aplicar una nueva restricción vehicular en vías que permiten el acceso al Centro Histórico de la capital ante la convocatoria de nuevas movilizaciones en el contexto de la segunda vuelta electoral en Perú.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre aseguró que, si bien se trata de una decisión difícil y severa que afecta a un sector de la población, entre ellos comerciantes y transportistas, la medida volvería a implementarse si los reportes de inteligencia advierten un mayor riesgo debido a una posible manifestación.

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Responsabiliza a organizadores

Reggiardo culpó por la eventual restricción a quienes convocan a las protestas. “Los únicos responsables de eso son los que organizan estas movilizaciones porque en el Centro Histórico está prohibido hacer este tipo de manifestaciones. La ley así nos lo permite y faculta y, si insisten en esto, tendrán que asumir las consecuencias de sus actos”, afirmó.

El anuncio del alcalde se produjo luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) afirmara que no reconocerá un eventual gobierno de su contendora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y convocara a una movilización nacional para el sábado 27 de junio, tras denunciar presuntas irregularidades en el conteo de votos del extranjero.

Última restricción generó malestar

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aplicó una restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de junio, debido a una movilización convocada por esos días y que transcurrió con vigilancia policial.

La limitación se dio en el perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, los jirones Paruro y Amazonas, y la zona contigua al río Rímac, lo que generó cierto malestar en la población por el tráfico vehicular y por los recorridos a pie que tuvieron que hacer varios ciudadanos, entre ellos adultos mayores y peatones con bebés en brazos.

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