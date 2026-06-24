Cae el proyecto 'Arena Lima': Municipalidad de San Miguel descarta construcción de coliseo dentro del Parque de las Leyendas
El municipio advirtió sobre los riesgos asociados al impacto que tendría este tipo de infraestructura en la seguridad y el bienestar de los vecinos y el entorno urbano.
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La Municipalidad de San Miguel rechazó la ejecución del proyecto denominado 'Arena Lima', iniciativa que planteaba desarrollar un recinto para espectáculos masivos dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas. La decisión fue adoptada tras la evaluación técnica y legal realizada por una comisión especial encargada de analizar la viabilidad de la propuesta presentada para este espacio de conservación y recreación.
Según informó el municipio, las conclusiones del proceso establecieron que el proyecto resulta incompatible con los objetivos ambientales, educativos y culturales del parque. Asimismo, se consideraron aspectos relacionados con el bienestar animal, la seguridad ciudadana, la tranquilidad pública y el ordenamiento territorial en el distrito de San Miguel.