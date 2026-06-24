La decisión se basó en el Informe N.º 001-2026-CEAPL/MDSM, que determinó la incompatibilidad del proyecto con la conservación y recreación del parque, así como la seguridad y bienestar de la comunidad. | Foto: Andina/Facebook/Composición LR

La decisión se basó en el Informe N.º 001-2026-CEAPL/MDSM, que determinó la incompatibilidad del proyecto con la conservación y recreación del parque, así como la seguridad y bienestar de la comunidad. | Foto: Andina/Facebook/Composición LR

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La Municipalidad de San Miguel rechazó la ejecución del proyecto denominado 'Arena Lima', iniciativa que planteaba desarrollar un recinto para espectáculos masivos dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas. La decisión fue adoptada tras la evaluación técnica y legal realizada por una comisión especial encargada de analizar la viabilidad de la propuesta presentada para este espacio de conservación y recreación.

Según informó el municipio, las conclusiones del proceso establecieron que el proyecto resulta incompatible con los objetivos ambientales, educativos y culturales del parque. Asimismo, se consideraron aspectos relacionados con el bienestar animal, la seguridad ciudadana, la tranquilidad pública y el ordenamiento territorial en el distrito de San Miguel.