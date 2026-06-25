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Así avanza el Teleférico de Miraflores que conecta la Costa Verde: estaría listo en agosto y movería a 3.000 personas al día

Con capacidad para 15 pasajeros, el teleférico recorrerá 315 metros en tres minutos y conectará el parque Domodossola con la playa Redondo II, en la Costa Verde.

Avanza la instalación de cables en el teleférico de Miraflores
Avanza la instalación de cables en el teleférico de Miraflores | Composición LR
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El primer teleférico de Lima Metropolitana se encuentra en su etapa decisiva. La Municipalidad de Miraflores prevé iniciar la marcha blanca en agosto y concretar su inauguración antes de que termine ese mes, según informó el alcalde Carlos Canales a La República.

La infraestructura conectará el parque Domodossola con la playa Redondo II, en la Costa Verde, y busca facilitar el acceso de vecinos, turistas y deportistas al litoral miraflorino. De acuerdo con las estimaciones de la comuna, entre 2.000 y 3.000 personas podrían utilizar este servicio cada día.

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“Nosotros esperamos tener la marcha blanca en el mes de agosto. Para fines del mes deberíamos estar inaugurando”, declaró el burgomaestre.

El proyecto se ejecuta mediante una concesión otorgada a la empresa Teleférico ZigZag y contempla una inversión privada superior a US$10 millones. Cuando entre en funcionamiento, se convertirá en el segundo teleférico de este tipo en operar en el país.

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Inician instalación de cables y preparan certificación internacional

La obra avanzó esta semana con el inicio de la colocación de los cables que permitirán el desplazamiento de las cabinas entre la parte alta del acantilado y la Costa Verde.

Canales explicó que la instalación de los cables tracto y portante constituye una de las últimas fases del montaje. Después, el sistema deberá superar pruebas operativas antes de recibir la autorización para funcionar.

Inauguración del primer teleférico de Lima Metropolitana prevista para finales de agosto

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“Hoy se ha iniciado la instalación de los cables tracto y portante que culmina el día sábado y luego entra a proceso de ejercicio con las cabinas para que el mes de julio podamos traer a una empresa certificadora de Alemania para que nos dé el ‘go’ y empezar la marcha blanca en agosto”, señaló a nuestro medio.

La certificación estará a cargo de una empresa especializada de origen alemán, responsable de verificar las condiciones de seguridad de toda la infraestructura antes de habilitar el servicio al público. Además, el proyecto cuenta con estudios geotécnicos y ambientales aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los cuales respaldan la viabilidad de la obra en la zona de los acantilados.

Cabinas para 15 pasajeros y trayecto de tres minutos

El teleférico operará bajo un sistema de vaivén y ofrecerá una alternativa de conexión rápida entre el malecón y las playas de la Costa Verde. Según detalló el alcalde de Miraflores, cada cabina tendrá capacidad para transportar a 15 pasajeros por viaje. El recorrido cubrirá una distancia de 315 metros y demandará aproximadamente tres minutos.

“Son 15 personas que tiene capacidad la cabina, dura 3 minutos y son 315 metros de recorrido”, precisó.

La comuna evalúa que el costo del servicio oscile entre S/15 y S/20 por el trayecto de ida y vuelta. Asimismo, contempla tarifas diferenciadas para los residentes del distrito.

Con la próxima certificación internacional y el inicio de las pruebas operativas, el proyecto se acerca a su fase final. Si se cumplen los plazos anunciados por la municipalidad, los primeros usuarios podrán utilizar el teleférico en agosto, cuando arranque la marcha blanca previa a la inauguración oficial.

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