Keiko Fujimori recibió a seis personas en el Despacho Presidencial el 31 de julio. Sin embargo, ella se encontraba en Junín al momento de dichas reuniones. Foto: composición LR

Keiko Fujimori recibió a seis personas en el Despacho Presidencial el 31 de julio. Sin embargo, ella se encontraba en Junín al momento de dichas reuniones. Foto: composición LR

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El registro de visitas del Despacho Presidencial registra nueve ingresos el 31 de julio de 2026 bajo el motivo “otros: reunión” y con la presidenta Keiko Fujimori como la funcionaria que recibió a cada visitante. Los horarios van desde las 8:14 de la mañana hasta las 5:42 de la tarde. Sin embargo, la propia agenda de Presidencia señaló que la mandataria, durante ese rango de horas, se encontraba a más de 300 kilómetros de Lima, en la región Junín.

Los nueve registros corresponden a seis personas. César Muriche Astorayme quien ingresó al Despacho en dos ocasiones: de 12:10 p.m. a 1:07 p.m. y luego de 2:35 a 5:42 de la tarde. Marissa Palomino Bonilla también figura dos veces, de 8:14 de la mañana hasta las 1:41 de la tarde; volvió a ingresar desde las 2:35 hasta las 5:41 de la tarde. Por su parte Edwin Lévano Gamarra ingresó a las 9:12 de la mañana hasta las 12:48 del día. Reingresó desde la 1:36 hasta las 5:41 de la tarde. Tras estos “encuentros” con Fujimori, Muriche, Palomino y Lévano fueron contratados en puestos dentro del Despacho Presidencial.

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Completan la lista Edgardo Mosqueira Medina (10:21 a 11:43 de la mañana), Jennifer Contreras Álvarez (10:11 de la mañana hasta las 12:25 de la tarde)y Shirley Montenegro Flores (9:21 de la mañana hasta las 6:02 de la tarde). Todos, según el sistema, se reunieron con la presidenta.

Seis personas visitaron el despacho presidencial el 31 de julio y se reunieron con Keiko Fujimori. Sin embargo, ella se encontraba en Junín en las horas registradas. Foto: Registro de Visitas del Despacho Presidencial

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La agenda oficial de Presidencia muestra algo distinto. Ese viernes, Keiko Fujimori salió del Grupo Aéreo N.º 8 del Callao a las 8:35 de la mañana rumbo a Junín. Llegó al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja a las 9:05 y, media hora después, arribó en helicóptero al distrito de Chongos Bajo. Ahí se quedó hasta las 3:00 de la tarde: recorrió el albergue de Chupuro, visitó el almacén del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y llegó hasta Pumpunya, una de las zonas más golpeadas por el sismo del 18 de julio.

Fujimori inició el regreso a Lima a las 4:03 de la tarde desde Jauja y aterrizó en el Callao a las 4:43. Es decir, durante todo el tiempo en que el sistema de Presidencia registra reuniones con ella, la mandataria estaba, según su propia agenda, a varias horas de viaje de Palacio de Gobierno.

La agenda oficial de Keiko Fujimori señala que la mandataria se encontraba en Junín durante las horas en las que, supuestamente, se había reunido con las personas mencionadas anteriormente. Foto: Agenda Presidencia de la República

La agenda y las transmisiones en vivo contradicen los registros de visitas al Despacho Presidencial

La cuenta oficial de Facebook de Presidencia del Perú transmitió en vivo buena parte de la jornada en Junín. A las 9:57 de la mañana, un video mostraba a la mandataria llegando a Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, para supervisar el envío de ayuda humanitaria. A las 10:24, otra transmisión la ubicaba dentro del albergue temporal de Chupuro, conversando con una familia damnificada. Minutos después, a las 10:43, seguía en el mismo lugar, rodeada de vecinos que se acercaban a grabarla con sus celulares.

La página de Facebook de Presidencia inició su transmisión en vivo aproximadamente a las 9:55 de la mañana la llegada de la presidenta a Junín. Foto: captura de pantalla

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Las transmisiones siguieron durante toda la mañana y la tarde. A las 11:55, Presidencia difundió un video de la mandataria en el local comunal de Chongos Bajo, en una reunión con autoridades regionales y distritales para coordinar la respuesta a la emergencia. A las 12:20, otro video la mostraba recorriendo el almacén del Indeci en la misma zona.

Desde su cuenta personal de la misma red social también se transmitió su visita en vivo a Chongos Bajo. Foto: captura de pantalla

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Y pasada la 1 de la tarde, un último registro en vivo la ubicaba en el albergue Cinco Esquinas, todavía en Chupuro. Ninguna de estas transmisiones muestra a la presidenta en Lima ni cerca de Palacio de Gobierno.

La última transmisión en vivo de la cuenta de Presidencia ubica a Keiko Fujimori en el albergue temporal para los afectados por el sismo en Junín. Foto: captura de pantalla

El registro de visitas del Despacho Presidencial no distingue entre una reunión presencial con la mandataria y una gestión atendida por otro funcionario en su nombre. El sistema solo anota "Fujimori Higuchi Keiko Sofía" como la persona con la que se reunió cada visitante, sin precisar si fue ella quien los recibió o si alguien más lo hizo en su representación. Eso deja la duda sobre quién estuvo realmente detrás de esas ocho reuniones.

La República pidió los descargos correspondientes al área de prensa del Despacho Presidencial. Asimismo, se intentó establecer comunicación por canales de mensajería. Al cierre de esta nota, no tuvimos respuestas.

Al menos tres personas fueron contratadas en el Despacho Presidencial tras su visita

César Muriche Astorayme ingresó dos veces a Palacio de Gobierno ese 31 de julio, según el registro de visitas. Cinco días después, el 5 de agosto de 2026, asumió como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

El nombramiento llegó apenas una semana después de las reuniones registradas a su nombre con Keiko Fujimori y ha sido cuestionado por no cumplir con los requisitos de dicho puesto. Muriche formó parte del equipo de transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros liderado por Marco Antonio Vinelli.

Marissa Palomino Bonilla también aparece dos veces en el registro del 31 de julio, y en uno de los ingresos permaneció más de cinco horas. El 1 de agosto, el Diario Oficial El Peruano publicó la resolución que la nombró Secretaria General del Despacho Presidencial.

Edwin Lévano Gamarra figura en el registro con dos ingresos ese mismo viernes. El 1 de agosto, fue nombrado secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial. Como en los casos anteriores, el nombramiento llegó justo después de su paso en Palacio de Gobierno.

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Exministros de Dina Boluarte y Alberto Fujimori también figuran en la lista

Jennifer Contreras Álvarez ya tiene trayectoria en el Estado. Fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte. Antes fue directora general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Midagri, y consultora del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos.

Edgardo Mosqueira Medina ingresó a Palacio de Gobierno entre las 10:21 y las 11:43 de la mañana, según el registro. Fue ministro de la Presidencia en la última etapa del segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000. Su nombre estuvo entre los tres perfiles que Keiko Fujimori evaluó para primer ministro tras ganar la segunda vuelta, junto a Luis Galarreta y Luis Carranza.

Shirley Montenegro Flores tuvo el ingreso más largo del día: casi nueve horas dentro de Palacio, de 9:21 de la mañana a 6:02 de la tarde. Su nombre no es nuevo en el entorno de Keiko Fujimori. En 2019, el extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, declaró ante fiscales que la llevó a la casa de Ana Herz de Vega, colaboradora cercana de la lideresa fujimorista, en busca de documentos incriminatorios.

Según el testimonio de otra colaboradora presente, en esa vivienda se quemaron talonarios de una rifa de 2010 que, según la hipótesis del Equipo Especial Lava Jato, estarían ligados al ingreso de dos millones de soles de Odebrecht a la campaña presidencial de 2011.

Montenegro admitió ante los fiscales haber estado en esa casa ese día, pero se reservó su derecho a explicar el motivo, amparada en el secreto profesional. Pese a esta investigación, en septiembre de 2024 fue nombrada jefa del Departamento de Comisiones del Congreso. También formó parte del equipo de transferencia de la PCM este año.