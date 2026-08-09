Junín: tres sismos de hasta 4,3 se registraron en Chupaca durante la noche y madrugada

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta tres movimientos sísmicos en Chupaca, Junín, entre el 8 y 9 de agosto, siendo el más fuerte de magnitud 4,3. | HuancaYork Times

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta tres movimientos sísmicos en Chupaca, Junín, entre el 8 y 9 de agosto, siendo el más fuerte de magnitud 4,3. | HuancaYork Times

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó tres movimientos sísmicos en la provincia de Chupaca, región Junín, entre la noche del sábado 8 y la madrugada del domingo 9 de agosto. El último temblor ocurrió a las 3.26 a. m. y tuvo una magnitud de 3,7.

De acuerdo con el reporte del IGP, el sismo más reciente se registró exactamente a las 3.26 a. m., con una profundidad de 12 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la provincia del mismo nombre.

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El movimiento alcanzó una intensidad III en Chupaca, por lo que pudo ser percibido de manera leve por la población ubicada en zonas cercanas al epicentro.

Otros dos sismos fueron registrados en la misma zona

El IGP informó que horas antes se habían producido otros dos movimientos sísmicos en los alrededores de Chupaca.

El primero ocurrió a las 11.05 p. m. del sábado 8 de agosto, con una magnitud de 4,3 y una profundidad de 11 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 19 kilómetros al sur de Chupaca y también registró una intensidad III en la localidad.

Un tercer movimiento se produjo a las 9.02 p. m., con una magnitud de 3,8 y una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín. Al igual que los otros eventos, presentó una intensidad III en Chupaca.

Hasta el momento, los reportes difundidos por el IGP no señalan daños materiales ni personas afectadas a consecuencia de estos movimientos sísmicos.

Tres sismos en menos de siete horas

Con el movimiento registrado a las 3.26 a. m., la zona de Chupaca acumuló tres sismos en menos de siete horas, con magnitudes de 3,8, 4,3 y 3,7.

El IGP recomienda a la población mantener la calma y tener preparada una mochila de emergencia, así como identificar las zonas seguras y las rutas de evacuación ante la eventual ocurrencia de un sismo de mayor magnitud.