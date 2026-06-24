Imágenes del Aeropuerto Simón Bolívar muestran daños estructurales, con elementos desprendidos y grietas visibles, mientras que las autoridades evalúan las consecuencias del fenómeno. | Foto: composición LR/X

Imágenes del Aeropuerto Simón Bolívar muestran daños estructurales, con elementos desprendidos y grietas visibles, mientras que las autoridades evalúan las consecuencias del fenómeno. | Foto: composición LR/X

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Un fuerte movimiento sísmico sacudió Venezuela la noche de este miércoles 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 fueron registrados con apenas 39 segundos de diferencia en una zona cercana a San Felipe, en el estado Yaracuy. El evento ocurrió alrededor de las 22:04 GMT y fue percibido en amplias regiones del país, incluida Caracas, donde se reportaron escenas de alarma entre la población.

Durante el sismo, un ciudadano que se encontraba dentro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, registró en video los momentos de tensión vividos en la terminal aérea. Las imágenes muestran daños visibles en diversas áreas del recinto, mientras las autoridades y los organismos de emergencia continuaban evaluando las consecuencias del fenómeno telúrico y sus réplicas.

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Video muestra daños y momentos de tensión en el aeropuerto Simón Bolívar durante el terremoto

Las grabaciones captadas desde el interior del aeropuerto evidencian el impacto que tuvo el terremoto en la infraestructura. En las imágenes se observan restos de materiales desprendidos del techo, incluidos ladrillos sueltos, baldosas y estructuras metálicas que quedaron colgando o cayeron sobre distintas zonas del lugar.

Además de los elementos desprendidos, también se apreciaron grietas en algunas paredes y una importante presencia de polvo generado por los escombros. La situación generó preocupación entre las personas que permanecían en la terminal al momento del movimiento sísmico, mientras se verificaban posibles riesgos adicionales en la estructura.

Sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron alertas y afectaciones en distintas zonas de Venezuela

Según información difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo una profundidad de 21 kilómetros. Segundos después se produjo un segundo movimiento de magnitud 7,5 a una profundidad de 10 kilómetros en la misma área. El organismo explicó que se trató de un doble evento sísmico, compuesto por un temblor precursor seguido de uno de mayor intensidad.

Tras los terremotos se activaron alertas de tsunami en varias zonas del Caribe, aunque algunas fueron levantadas posteriormente. También se reportaron cortes de electricidad en sectores de Caracas, mientras equipos de emergencia atendían incidentes relacionados con daños estructurales. Luego del evento principal se registraron varias réplicas, lo que mantuvo la preocupación entre los habitantes de las regiones afectadas.