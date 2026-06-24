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Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La transmisión del sorteo de La Tinka iniciará a las 10:30 p. m. por América TV y en sus redes sociales oficiales.

Consulta los resultados de La Tinka para hoy, miércoles 24 de junio.
Consulta los resultados de La Tinka para hoy, miércoles 24 de junio. | Foto: composición LR
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 24 de junio, con un pozo acumulado de S/16.502.239. Además, se desarrollarán los juegos adicionales “Sí o Sí” y “Boliyapa”. La transmisión se llevará a cabo a las 10:30 p. m. a través de América TV y de sus plataformas oficiales en Facebook, YouTube y La República. Conoce los números ganadores.

Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio

22:48
24/6/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

22:34
24/6/2026

Premios que podrías ganar

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado

22:07
24/6/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

22:02
24/6/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

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