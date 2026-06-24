Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
La transmisión del sorteo de La Tinka iniciará a las 10:30 p. m. por América TV y en sus redes sociales oficiales.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 24 de junio, con un pozo acumulado de S/16.502.239. Además, se desarrollarán los juegos adicionales “Sí o Sí” y “Boliyapa”. La transmisión se llevará a cabo a las 10:30 p. m. a través de América TV y de sus plataformas oficiales en Facebook, YouTube y La República. Conoce los números ganadores.
Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos.
- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!
Premios que podrías ganar
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?
Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.