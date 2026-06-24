Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Consulta los resultados de La Tinka para hoy, miércoles 24 de junio. | Foto: composición LR

Consulta los resultados de La Tinka para hoy, miércoles 24 de junio. | Foto: composición LR

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 24 de junio, con un pozo acumulado de S/16.502.239. Además, se desarrollarán los juegos adicionales “Sí o Sí” y “Boliyapa”. La transmisión se llevará a cabo a las 10:30 p. m. a través de América TV y de sus plataformas oficiales en Facebook, YouTube y La República. Conoce los números ganadores.