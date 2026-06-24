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Una falla reportada en el sistema GPS viene generando complicaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante las últimas horas. De acuerdo con información preliminar, la incidencia habría afectado los procedimientos de navegación aérea, provocando retrasos en los despegues y extensas colas en distintas áreas de la terminal.

Asimismo, se informó sobre la cancelación de al menos seis vuelos, mientras las autoridades y operadores aeroportuarios monitorean la situación para restablecer la normalidad de las operaciones.

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Cuenta oficial del Aeropuerto Jorge Chávez sobre el incidente: “Se vienen registrando demoras y eventuales cancelaciones”

La administración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez emitió un comunicado oficial a través de cuenta de X, en el que informó que se vienen registrando demoras y eventuales cancelaciones de vuelos debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves. La entidad precisó que esta situación ha impactado la programación de algunas operaciones aéreas, generando ajustes en los itinerarios y retrasos en los embarques.

En el mismo pronunciamiento, el aeropuerto aclaró que el inconveniente no está relacionado con sus sistemas ni con la infraestructura operativa del terminal aéreo. Asimismo, indicó que mantiene coordinación permanente con las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas para monitorear el desarrollo de la situación, recomendando a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con sus compañías aéreas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.