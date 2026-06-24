La vía permanecerá cerrada mientras se llevan a cabo las diligencias | Composición LR

La vía permanecerá cerrada mientras se llevan a cabo las diligencias | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un bus en la avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima. El hecho generó el cierre temporal de la importante vía mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

La víctima fue identificada como Ana Castro Garay. Tras el fatal incidente, personal policial acordonó la zona y restringió el tránsito vehicular a la espera de la llegada de representantes del Ministerio Público, quienes participaron en el levantamiento del cadáver y en la recopilación de evidencias.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Hasta qué hora permanecerá cerrada la vía?

La avenida Garcilaso de la Vega permanecerá cerrada hasta la llegada de los miembros del Ministerio Público, quienes llevarán a cabo las diligencias respectivas.

La restricción también provocó congestión vehicular en los alrededores. Por su parte, el conductor del bus involucrado fue identificado como Iván Villavicencio Quispe. El chofer fue trasladado a la comisaría de Alfonso Ugarte, donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones y se determina su grado de responsabilidad en el accidente.

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el atropello y si existieron factores que contribuyeron al fatal desenlace. Para ello, se revisarán testimonios de testigos, registros de cámaras de seguridad y demás elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.