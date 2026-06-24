HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Concepción Carhuancho rompe su silencio: ¿Quién quiere sacarlo del camino? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Cierran avenida Garcilaso de la Vega tras muerte de orientadora de la ATU: ¿hasta qué hora permanecerá restringido el tránsito?

La restricción vehicular en la vía corresponde a las diligencias empleadas por las autoridades tras el fallecimiento de la trabajadora de la ATU.

La vía permanecerá cerrada mientras se llevan a cabo las diligencias
La vía permanecerá cerrada mientras se llevan a cabo las diligencias | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un bus en la avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima. El hecho generó el cierre temporal de la importante vía mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

La víctima fue identificada como Ana Castro Garay. Tras el fatal incidente, personal policial acordonó la zona y restringió el tránsito vehicular a la espera de la llegada de representantes del Ministerio Público, quienes participaron en el levantamiento del cadáver y en la recopilación de evidencias.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Orientadora de ATU fallece tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul en la av. Garcilaso de la Vega, Cercado de Lima

lr.pe

¿Hasta qué hora permanecerá cerrada la vía?

La avenida Garcilaso de la Vega permanecerá cerrada hasta la llegada de los miembros del Ministerio Público, quienes llevarán a cabo las diligencias respectivas.

La restricción también provocó congestión vehicular en los alrededores. Por su parte, el conductor del bus involucrado fue identificado como Iván Villavicencio Quispe. El chofer fue trasladado a la comisaría de Alfonso Ugarte, donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones y se determina su grado de responsabilidad en el accidente.

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el atropello y si existieron factores que contribuyeron al fatal desenlace. Para ello, se revisarán testimonios de testigos, registros de cámaras de seguridad y demás elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Orientadora de ATU fallece tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul en la av. Garcilaso de la Vega, Cercado de Lima

Orientadora de ATU fallece tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul en la av. Garcilaso de la Vega, Cercado de Lima

LEER MÁS
Choferes sin brevete y vehículos de hasta 34 años de antigüedad: ATU envía 27 unidades al depósito en Lima

Choferes sin brevete y vehículos de hasta 34 años de antigüedad: ATU envía 27 unidades al depósito en Lima

LEER MÁS
Transportistas formales podrán cancelar multas con hasta 95% de descuento: ATU ofrece beneficio durante todo el 2026 y así se accede

Transportistas formales podrán cancelar multas con hasta 95% de descuento: ATU ofrece beneficio durante todo el 2026 y así se accede

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Orientadora de ATU fallece tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul en la av. Garcilaso de la Vega, Cercado de Lima

Orientadora de ATU fallece tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul en la av. Garcilaso de la Vega, Cercado de Lima

LEER MÁS
Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

LEER MÁS
Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
¿Este 24 de junio es feriado a nivel nacional por el Día del Campesino? Revisa las fechas oficiales publicadas en El Peruano

¿Este 24 de junio es feriado a nivel nacional por el Día del Campesino? Revisa las fechas oficiales publicadas en El Peruano

LEER MÁS
Esta ciudad del Perú soportará temperaturas de verano de hasta 30 grados en pleno invierno, advierte Senamhi

Esta ciudad del Perú soportará temperaturas de verano de hasta 30 grados en pleno invierno, advierte Senamhi

LEER MÁS
Joven británico desaparecido en Miraflores fue hallado sin vida tras salir a correr al malecón

Joven británico desaparecido en Miraflores fue hallado sin vida tras salir a correr al malecón

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025