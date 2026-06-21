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Transportistas formales podrán cancelar multas con hasta 95% de descuento: ATU ofrece beneficio durante todo el 2026 y así se accede

La medida está dirigida a operadores del transporte formal que busquen regularizar sanciones pendientes, mejorar su situación administrativa y acceder a facilidades para futuros procesos de financiamiento o renovación de unidades.

Los conductores podrán acceder a este beneficio del 95% de descuento en la multa hasta el 31 de dicimienbre.
Los conductores podrán acceder a este beneficio del 95% de descuento en la multa hasta el 31 de dicimienbre. | Foto: composición LR
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Los conductores y propietarios de unidades de transporte formal de Lima y Callao tienen la posibilidad de reducir significativamente el monto de las sanciones administrativas impuestas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Mediante el Programa de Regularización de Sanciones (PRS), los beneficiarios podrán ponerse al día con sus obligaciones pendientes hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida está dirigida a operadores autorizados del servicio de transporte que registren multas relacionadas con su actividad. Según informó la ATU, el mecanismo busca facilitar la normalización de expedientes administrativos y contribuir a que los transportistas mejoren su situación ante entidades financieras y registros oficiales. Hasta junio, ya se habían presentado 687 solicitudes para acogerse al programa.

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Así puedes acceder a este beneficio de descuento en las multas de la ATU

El proceso para solicitar la reducción de las multas se realiza principalmente a través de la plataforma digital de la ATU. Los usuarios deben ingresar al sistema, verificar las sanciones registradas a su nombre y seleccionar aquellas que desean incluir dentro del programa de regularización.

Luego de presentada la solicitud, la entidad evalúa cada caso y comunica el resultado en un plazo de hasta 72 horas. Si la petición es aprobada, el transportista podrá efectuar el pago con el descuento correspondiente. También existen alternativas de atención mediante la aplicación vinculada al sistema de pagos de Scotiabank y en oficinas ubicadas en Ate, Callao y Miraflores. La entidad recordó que el trámite es personal y no requiere intermediarios.

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¿Qué transportistas formales pueden acogerse al programa de regularización de sanciones?

El beneficio está disponible para distintos segmentos del transporte autorizado. Entre ellos se encuentran los operadores del transporte público urbano, servicios convencionales, taxistas independientes y ejecutivos, además de quienes brindan transporte escolar, turístico o de personal.

Para acceder al programa es indispensable contar con un título habilitante vigente y que las infracciones hayan sido impuestas mientras el vehículo se encontraba autorizado para operar formalmente. Las multas generadas durante periodos de informalidad quedan excluidas del beneficio.

Asimismo, la ATU precisó que las rebajas varían según la gravedad de cada infracción: las leves pueden obtener una reducción de 90 %, las graves de 92 % y las muy graves de hasta 95 %, incluyendo en algunos casos descuentos aplicables a costas y gastos derivados de procesos de cobranza.

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