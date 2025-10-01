Más de 50 adultos mayores se gradúan en Lima tras aprender a leer, escribir y usar tablets

En Perú, todavía hay más de 8 millones de personas que no terminaron la escuela, y casi 2 millones son adultos mayores que nunca pudieron estudiar. Pero este 24 de septiembre, 55 de ellos celebraron su graduación tras aprender a leer, escribir y usar herramientas digitales.

Entre ellos está Rodrigo Chávez, tiene 80 años y un diploma entre las manos. Vive en las alturas de Pasco y enfrenta cada día con temblores que el párkinson no ha logrado detener. Pero el último 24 de septiembre, en un teatro limeño lleno de emoción y togas negras, se convirtió en graduado.

“Aprendí a escribir con la izquierda. Me ayudó a sentirme joven, menos enfermo. Hasta el Parkinson ha bajado”. Rodrigo no solo aprendió a leer y escribir. Aprendió a navegar en una tablet, a abrirse paso en el mundo digital y, sobre todo, a creer que no hay edad para empezar de nuevo.

También se graduó Olga López, de 79 años, también es de Pasco. Nunca fue a la escuela. Pasó su vida entre tejidos y faenas agrícolas. Hoy, luego de completar el programa de alfabetización digital, dice que podrá ayudar a sus sobrinos pequeños con sus tareas. “Mis hermanos no lo pueden creer. Estoy por cumplir 80 y me estoy graduando”.

Además de estudiar, Olga vende tejidos artesanales en ferias locales. Hoy, no solo se siente más independiente, sino también más conectada con un mundo que antes le era ajeno. “Aprender no es solo para jóvenes. Todos podemos, si tenemos la oportunidad”.

La ceremonia se realizó en Lima y fue organizada por la fundación Dispurse, una fundación que trabaja en regiones como Cusco, Cajamarca, Pasco, Apurímac y Lima. En alianza con el programa Pensión 65 y gobiernos locales, desarrolló escuelas comunitarias y planes de alfabetización digital. El aprendizaje fue acompañado de tablets, cuadernos y sobre todo, paciencia.

“Detrás de cada número hay un rostro, una historia y una oportunidad”, señaló Ruth Anastacio, gerente de Operaciones de Dispurse en Perú, al cierre del evento.

La Municipalidad de Simón Bolívar, en Pasco, también fue parte de este logro. Su alcalde, Jaime William Zelada Chamorro, impulsó desde 2023 un plan de integración educativa para adultos mayores, logrando que decenas de ellos retomaran los estudios.