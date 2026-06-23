Choferes sin brevete y vehículos de hasta 34 años de antigüedad: ATU envía 27 unidades al depósito en Lima

La ATU realiza operativos de fiscalización en el Cercado de Lima, interviniendo vehículos de transporte informal. | Foto: ATU/Composición LR

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ejecutó dos operativos de fiscalización simultáneos en el Cercado de Lima, en los que se intervinieron vehículos que prestaban servicio de transporte informal. Las acciones se desarrollaron en puntos de alta circulación, como el entorno del Centro Cívico y la plaza Dos de Mayo, donde se detectaron infracciones vinculadas a la falta de autorización y a condiciones irregulares de operación.

Como resultado de estas intervenciones, un total de 27 unidades fueron trasladadas al depósito municipal tras verificarse incumplimientos de la normativa de transporte urbano. Entre las principales faltas identificadas se encontraron conductores sin licencia vigente, vehículos sin habilitación para brindar servicio público y unidades con largos años de antigüedad que seguían operando en vías de alto tránsito en Lima.

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Operativos simultáneos en el Centro Cívico y plaza Dos de Mayo

La primera intervención se realizó en la intersección de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, a la altura del Centro Cívico, donde 11 vehículos fueron enviados al depósito por operar como colectivo y taxi sin autorización. En este punto también se identificó a conductores que no contaban con licencia de conducir, lo que incrementó las infracciones detectadas durante la fiscalización.

De acuerdo con el reporte, una de las unidades intervenidas tenía 34 años de antigüedad, lo que evidenció el uso de vehículos fuera de los estándares exigidos para el transporte urbano formal. Estas acciones contaron con el apoyo de la Policía de Tránsito y se orientaron a reducir la circulación de servicios informales en zonas de alta demanda.

Intervenciones en la plaza Dos de Mayo y sanciones aplicadas

En una segunda intervención desarrollada en la plaza Dos de Mayo, se intervinieron 16 vehículos adicionales, entre automóviles y combis, de los cuales solo una mínima parte contaba con autorización vigente. Sin embargo, incluso en esos casos, se detectaron irregularidades como licencias vencidas o categorías no correspondientes para el servicio de transporte.

Durante la operación también se identificaron unidades conducidas por personas sin licencia de conducir y vehículos en condiciones inadecuadas de funcionamiento, incluida una combi de 30 años de antigüedad y con SOAT vencido. Según la entidad, estas intervenciones forman parte de un plan sostenido de fiscalización que, a la fecha, suma cientos de operativos y miles de vehículos retirados de circulación en el Callao y Lima.