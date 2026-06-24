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No es Machu Picchu ni la Reserva de Paracas: este es el atractivo turístico más visitado del Perú y está en Lima y recibió casi un millón de personas

La Reserva Nacional de Paracas y Machu Picchu ocuparon el segundo y tercer lugar, con más de 430.000 y 391.000 visitantes, respectivamente, lo que reflejó el auge del turismo nacional.

Perú recibió más de un millón turistas internacionales entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento del 0,6 % respecto al año anterior.
Perú recibió más de un millón turistas internacionales entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento del 0,6 % respecto al año anterior. | Foto: Andina/Composición LR
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Perú recibió 1.369.992 turistas internacionales entre enero y mayo de 2026, según cifras preliminares del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Este resultado representó un crecimiento de 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior y evidenció una recuperación progresiva de la actividad turística en el país, al alcanzar el 75,1% de los niveles registrados antes de la pandemia.

En paralelo, el Viceministerio de Turismo presentó el balance de los atractivos más visitados durante los primeros meses del año. Contra lo que muchos podrían pensar, el principal destino por número de visitantes no fue el Santuario Histórico de Machu Picchu ni la Reserva Nacional de Paracas, sino un espacio ubicado en la capital peruana que estuvo cerca de alcanzar el millón de ingresos.

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El Circuito Mágico del Agua lideró el ranking de visitas turísticas en el país

De acuerdo con el reporte oficial, el Circuito Mágico del Agua se posicionó como el atractivo turístico más visitado del Perú entre enero y abril de 2026. Durante ese periodo recibió aproximadamente 989.000 visitantes, cifra que lo ubicó por encima de otros destinos emblemáticos del país.

El informe precisa que la gran mayoría de asistentes fueron visitantes nacionales, quienes representaron más del 95% del total registrado. Asimismo, el volumen alcanzado por este atractivo equivale a más de tres cuartas partes de las cifras observadas en el mismo periodo de 2019, antes de la emergencia sanitaria global.

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Machu Picchu y Paracas completan la lista de los destinos más visitados

El segundo lugar fue ocupado por la Reserva Nacional de Paracas, que superó los 430.000 visitantes durante el periodo evaluado. Este destino destacó por registrar cifras superiores a las observadas en el mismo tramo de 2025 y también por acercarse a los niveles alcanzados antes de la pandemia.

Por su parte, el Santuario Histórico de Machu Picchu se ubicó en la tercera posición con más de 391.000 visitantes. A diferencia de otros atractivos, la mayor parte de su público estuvo conformada por turistas extranjeros, lo que consolidó su posición como uno de los principales íconos turísticos del Perú a nivel internacional.

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