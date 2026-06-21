El destino escondido en Puno que se volvió tendencia turística en Sudamérica por sus paisajes ancestrales y formaciones rocosas únicas

Declarado Patrimonio Cultural de la Nación y reconocido a nivel internacional, el Cañón de Tinajani ofrece actividades de turismo cultural y aventura, convirtiéndose en un destino imperdible. | Foto: Andina

Declarado Patrimonio Cultural de la Nación y reconocido a nivel internacional, el Cañón de Tinajani ofrece actividades de turismo cultural y aventura, convirtiéndose en un destino imperdible. | Foto: Andina

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El Cañón de Tinajani, ubicado en la región Puno, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos emergentes más destacados del sur del país. Este atractivo natural se encuentra cerca de la ciudad de Ayaviri, en la provincia de Melgar, y ha ganado notoriedad por su singular geografía, su valor cultural y el creciente interés de viajeros nacionales e internacionales.

El lugar, situado a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar, ha captado la atención del sector turístico luego de ser reconocido en listados internacionales de viajes para 2026. Su paisaje de formaciones rocosas rojizas, su entorno natural conservado y su vínculo con tradiciones andinas lo han posicionado como un punto clave dentro de las rutas turísticas del sur peruano. Además, es considerado un espacio donde se pueden desarrollar diversas experiencias vinculadas a la naturaleza y la cultura.

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Puno

Ubicación y características geológicas del Cañón de Tinajani

El Cañón de Tinajani se ubica aproximadamente a 14 kilómetros al sur de Ayaviri, dentro del centro poblado de Pacobamba Bajo. El área comprende unas 250 hectáreas y se caracteriza por un relieve mixto de planicie y formaciones montañosas propias de la ecorregión puna. Su altitud promedio alcanza los 3,960 metros sobre el nivel del mar.

Este espacio natural presenta una formación geológica compuesta por capas sedimentarias que incluyen areniscas, limoarcillitas y arcillitas. Estas estructuras, de tonalidades rojizas, datan del periodo Mioceno, con una antigüedad estimada entre 5 y 23 millones de años. El paisaje ha sido moldeado por procesos naturales que han dado lugar a figuras rocosas de gran tamaño y formas irregulares.

Turismo, reconocimiento y valor cultural en Tinajani

El Cañón de Tinajani fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2003 y posteriormente reconocido como Paisaje Cultural y Área de Conservación de Recursos Naturales en 2018. Estas distinciones refuerzan su importancia dentro del patrimonio natural y cultural del país.

En el ámbito turístico, el destino ha sido incluido en listas internacionales como uno de los mejores lugares para visitar en Sudamérica en 2026, destacando su atractivo paisajístico y su valor experiencial. En la zona se pueden desarrollar actividades de turismo cultural, vivencial, rural comunitario, de aventura, de naturaleza y místico, lo que amplía su oferta para distintos perfiles de visitantes.