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¿'Mi vida con los chicos Walter' tendrá temporada 4?: todo lo que se sabe sobre el futuro de la serie en Netflix

El estreno de la tercera temporada de 'Mi vida con los chicos Walter' en Netflix consagró a la serie juvenil entre las más vistas en la plataforma. Esto se sabe sobre una próxima entrega.

La temporada 3 de 'Mi vida con los chicos Walter' tiene 10 capítulos en Netflix.
La temporada 3 de 'Mi vida con los chicos Walter' tiene 10 capítulos en Netflix. | Foto: Netflix
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El estreno de la tercera temporada de 'Mi vida con los chicos Walter' el 6 de agosto por Netflix volvió a colocar a la ficción juvenil entre las más vistas de la plataforma. La historia basada en la novela de Ali Novak mantiene cautiva a la audiencia con el triángulo amoroso entre Jackie, Cole y Alex, y el desenlace dejó un suspenso que generó expectativa inmediata sobre su continuidad.

El éxito de la producción se reflejó en el ranking global de la plataforma, donde se posicionó en los primeros lugares en varios países de Latinoamérica. La recepción confirmó que la serie no solo consolidó a sus protagonistas, sino que también aseguró su futuro con una nueva temporada.

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¿'Mi vida con los chicos Walter' tendrá temporada 4 en Netflix?

Netflix anunció oficialmente la realización de la temporada 4 de 'Mi vida con los chicos Walter' el 13 de mayo de 2026 durante su presentación anual, ‘TUDUM’, en Nueva York. El rodaje comenzó el 27 de junio en Alberta, Canadá, y se extenderá por varias semanas en locaciones de Calgary, Cochrane y Crossfield. La producción está a cargo de Sony Pictures Television e iGeneration Studios.

Aunque la plataforma no ha revelado una fecha exacta de estreno, se espera que la cuarta temporada llegue en 2027. Alerta de spoilers de la tercera temporada: el argumento retomará un terrible accidente sufrido por uno de los hermanos, mostrado en el final de la tercera entrega, y explorará las consecuencias emocionales para Jackie y el resto de la familia Walter.

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La tercera temporada de 'Mi vida con los chicos Walter' profundizó en la relación de Jackie con los hermanos Walter y en la tensión entre Cole y Alex. El accidente de auto de uno de los intereses amorosos de la protagonista cerró la historia en un punto crítico, dejando abierta la pregunta sobre su futuro y el impacto en la dinámica familiar. Este giro narrativo fue clave para mantener la atención del público y preparar el terreno para la siguiente entrega.

Elenco y personajes

El reparto principal se mantiene y seguirá encabezando la cuarta temporada:

  • Nikki Rodriguez como Jackie Howard
  • Noah LaLonde como Cole Walter
  • Ashby Gentry como Alex Walter
  • Marc Blucas como George Walter
  • Sarah Rafferty como Katherine Walter
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