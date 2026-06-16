Fiesta de San Juan 2026: los mejores destinos de la Amazonía peruana donde la celebración se vive a lo grande

Regiones como San Martín, Iquitos, Cusco y Madre de Dios se preparan con ferias, concursos y ceremonias, destacando la importancia cultural de esta festividad en la selva peruana. | Foto: Andina/Composición LR

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La Fiesta de San Juan 2026 volverá a reunir a miles de personas en distintas regiones de la Amazonía peruana con una programación que combina tradición, gastronomía, música y actividades culturales. Considerada la celebración más importante de la selva, esta festividad se realiza cada 24 de junio en honor a San Juan Bautista y se ha convertido en uno de los eventos turísticos más representativos del país.

Desde Iquitos hasta Puerto Maldonado, pasando por Tarapoto, Moyobamba y Pucallpa, las ciudades amazónicas preparan festivales, concursos, ferias artesanales y ceremonias tradicionales que atraen tanto a visitantes nacionales como extranjeros. La festividad también destaca por la preparación del juane, plato emblemático que forma parte esencial de las celebraciones.

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San Martín destaca con ferias, concursos y el tradicional Baño Bendito

La región San Martín se posiciona como uno de los principales destinos para vivir la Fiesta de San Juan. En Tarapoto, las actividades incluyen ferias artesanales, festivales gastronómicos, concursos de baile y la tradicional carrera de plátanos, además de iniciativas orientadas al cuidado del medio ambiente.

En Moyobamba, la programación se extiende durante gran parte de junio e incorpora eventos como el Festival del Juane Mirandino, desfiles de estampas típicas, competencias deportivas y actividades culturales. Uno de los momentos más esperados es el tradicional Baño Bendito Moyobambino, ceremonia que congrega a familias y visitantes cada 24 de junio.

Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado preparan grandes celebraciones

Loreto también se prepara para una intensa agenda festiva. En Iquitos, las actividades incluyen novenas religiosas, concursos culturales, presentaciones musicales y la tradicional misa en honor a San Juan Bautista, acompañada por la distribución de juanes y bebidas típicas entre los asistentes.

Por su parte, Pucallpa celebrará con ferias regionales, concursos de embarcaciones alegóricas, festivales musicales y actividades artísticas que resaltan la identidad amazónica. En Madre de Dios, Puerto Maldonado será escenario de la Expo Feria San Juan 2026, donde se desarrollarán exhibiciones culturales, concursos de danzas, actividades deportivas y ceremonias religiosas.