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El fascinante ‘Mar Muerto' de China: tiene 500 millones de años, es rico en minerales y cambia de color cada verano

Este lago chino, que atrae a turistas y científicos por su singular belleza, surgió por movimientos tectónicos vinculados con la elevación del Himalaya.

El lago salado de Yuncheng, conocido como el "Mar Muerto de China", es un atractivo turístico que resalta por su impresionante paleta de colores y su alta salinidad.
El lago salado de Yuncheng, conocido como el "Mar Muerto de China", es un atractivo turístico que resalta por su impresionante paleta de colores y su alta salinidad. | Foto: National Geographic/mejorada con IA
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Ubicado en el norte de la provincia de Shanxi, el lago salado de Yuncheng destaca como uno de los paisajes más llamativos de Asia. Este cuerpo de agua endorreico, conocido popularmente como el 'Mar Muerto de China', capta la atención de científicos y turistas debido a su superficie cambiante, descrita por medios internacionales como un escenario "en el que el agua cambia de color como si fuera una paleta líquida".

La cuenca posee una alta salinidad y una notable antigüedad geológica vinculada a procesos tectónicos en la cuenca del río Amarillo. Investigaciones difundidas por National Geographic y agencias de prensa científica señalan que este sistema lacustre acumula millones de años de evolución, además de una gran relevancia histórica por su uso tradicional como centro de extracción de sal.

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¿Cuáles son los misterios que esconde el Mar Muerto de China, que parece una 'paleta de colores'?

La cuenca de Yuncheng surgió hace 50 millones de años en el Cenozoico, debido a movimientos tectónicos vinculados con la elevación del Himalaya. El hundimiento del terreno al norte de las montañas Zhongtiao formó una depresión cerrada y sin salida al océano, donde se acumularon compuestos disueltos. Posteriormente, la sedimentación prolongada y la fuerte evaporación originaron este depósito salino.

Con una extensión de 132 kilómetros cuadrados, este enclave destaca como uno de los grandes lagos interiores de sulfato de sodio del planeta, el cual registra producción de sal desde hace más de 4.600 años. Su riqueza mineral incluye cloruro de sodio, magnesio, calcio, potasio, bromo y boro. “No es el mayor lago salado de China, pero sí uno de los de más belleza, historia y cultura”, dijo el científico Wu Zhijian.

Su aspecto de paleta multicolor surge cuando el calor acelera la evaporación y altera la salinidad de los estanques. Bajo este entorno prospera la microalga Dunaliella salina, la cual sustituye su verdor habitual por tonos rojizos o anaranjados para protegerse. La NASA explica que, ante la elevada concentración salina y la intensa radiación luminosa, el microorganismo genera carotenoides protectores, un fenómeno condicionado por las fluctuaciones de temperatura y profundidad.

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¿Cuándo viajar y qué atracciones ver en el Mar Muerto de China?

El final de la primavera y el verano optimizan la observación de los matices intensos en el estanque debido al incremento de la temperatura, que concentra la salmuera. No obstante, la distribución cromática varía según las precipitaciones, el calor y el volumen hídrico. “En pleno verano, los colores son todavía más brillantes; el rojo parece seda y el verde, jade”, detalló un habitante de Yuncheng.

Para arribar a este destino, la ruta más accesible implica trasladarse a Xi'an y abordar un tren de alta velocidad hacia la estación Yuncheng North, en un trayecto de 90 minutos. Otra alternativa contempla aterrizar en el aeropuerto local (código YCU) y continuar el viaje por carretera. Debido a las variaciones estacionales en los itinerarios, se sugiere verificar las frecuencias actualizadas en la plataforma oficial ferroviaria 12306 y los canales de la terminal aérea.

Además de las piscinas multicolores, el complejo turístico alberga el Museo de la Sal del Lago Hedong, miradores panorámicos y el cercano templo de Guandi de Xiezhou. Actualmente, el programa gubernamental iniciado en 2020 busca reconvertir las zonas industriales en una reserva ecológica, parque público y núcleo científico. Por esa razón, los excursionistas deben transitar exclusivamente por los accesos autorizados para cumplir con las normativas de conservación ambiental.

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