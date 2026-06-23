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Fiesta de San Juan: Iquitos logra récord Guinness con un juane de 743 kilos, el más grande del mundo

La preparación del juane requirió más de 6 sacos de arroz, cerca de 2.000 huevos y aceitunas, con la participación de instituciones, empresas y voluntarios para la celebración.

Una grúa introdujo el juane más grande del mundo en una enorme olla con agua hirviendo.
Una grúa introdujo el juane más grande del mundo en una enorme olla con agua hirviendo. | Difusión
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La ciudad de Iquitos alcanzó un importante reconocimiento internacional tras lograr un récord Guinness por preparar el juane más grande del mundo. La histórica marca se registró durante las celebraciones por la Fiesta de San Juan, luego de que el emblemático plato amazónico alcanzara un peso de 743 kilos y 100 gramos, cifra que superó ampliamente el mínimo exigido por la organización internacional.

La certificación se realizó en el distrito de San Juan Bautista, en la región Loreto. Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de Guinness World Records, verificó el proceso de elaboración, cocción y pesaje antes de confirmar el nuevo récord. Según explicó, esta constituye la primera vez que Guinness evalúa una categoría dedicada exclusivamente al juane.

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Para obtener el reconocimiento, los organizadores debían superar los 500 kilogramos, requisito establecido por la entidad tras revisar antecedentes internacionales. El resultado final rebasó esa meta por más de 240 kilos.

¿Cómo se preparó el juane más grande del mundo?

La preparación del juane requirió más de 6 sacos de arroz, cerca de 2.000 huevos y más de 2.000 aceitunas, además de otros insumos tradicionales. Instituciones públicas, empresas privadas y decenas de voluntarios participaron en la iniciativa, que demandó varios días de trabajo y una compleja logística para garantizar la conservación y calidad del alimento.

El alcalde de San Juan Bautista, Joel Parimango, señaló que el récord busca promover la gastronomía amazónica y reforzar el valor cultural de la Fiesta de San Juan, una de las celebraciones más importantes de la selva peruana.

Tras la certificación, los organizadores anunciaron que el juane será distribuido gratuitamente entre los asistentes a las actividades festivas, que cada año reúnen a miles de personas en Iquitos y otras localidades de la Amazonía peruana.

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