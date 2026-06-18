Inti Raymi y San Juan reactivan los viajes en Perú: transporte terrestre mueve 16 veces más pasajeros que el aéreo

Las festividades de junio elevan el flujo de viajes interprovinciales y reactivan actividades vinculadas al turismo, comercio y servicios en distintas regiones del país. | Andina

Las festividades de junio elevan el flujo de viajes interprovinciales y reactivan actividades vinculadas al turismo, comercio y servicios en distintas regiones del país. | Andina

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Las celebraciones por el Inti Raymi y la Fiesta de San Juan están marcando el inicio de una de las temporadas con mayor movimiento de pasajeros en el transporte interprovincial en el país. En estas fechas, miles de personas se desplazan entre regiones, lo que no solo dinamiza el turismo, sino también el comercio, la gastronomía y los pequeños negocios locales que dependen del flujo de visitantes.

En ese contexto, Luis Alonso Ruiz, vocero de la plataforma de venta de pasajes terrestres Kupos, explicó que el transporte terrestre mantiene una ventaja frente al aéreo debido a la capacidad de su inventario operativo, que permite movilizar un volumen mucho mayor de pasajeros en comparación con las aerolíneas.

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'La capacidad de movimiento o el inventario del sector terrestre equivale, en promedio, a 16 veces lo que puede mover el inventario de las líneas aéreas. Eso termina siendo el eje principal del transporte terrestre para este aporte económico interregional', señaló a este medio.

El especialista explicó que esta diferencia es clave en temporadas festivas, donde la demanda de viajes se concentra en pocos días y obliga al sistema de transporte a absorber un alto flujo de pasajeros que se movilizan por turismo, trabajo o visitas familiares.

En ese movimiento, añadió, el impacto no se limita al traslado de personas, sino que se extiende a toda la cadena económica en las regiones.

'El efecto no se limita al transporte. Las actividades tienen un impacto en la economía regional, porque permiten el movimiento de negocios como hoteles, restaurantes, operadores turísticos y emprendimientos locales. La gastronomía termina siendo uno de los sectores más activos en estas fechas', afirmó.

Trujillo, Cusco y Arequipa lideran la demanda de viajes, mientras destinos emergentes ganan espacio en temporada festiva

Trujillo, Cusco y Arequipa lideran la demanda de viajes, mientras destinos emergentes ganan espacio en temporada festiva

El comportamiento del mercado en junio ya permite anticipar cómo se moverá la demanda durante Fiestas Patrias, una de las campañas más importantes del año para el transporte terrestre.

Ruiz indicó que festividades como el Inti Raymi, San Juan y las Fiestas Patrias generan una reorganización del flujo de viajes, con una mayor planificación por parte de los usuarios frente a lo que ocurre en semanas regulares.

En este contexto, las ciudades del norte y del sur del país continúan concentrando la mayor parte de la demanda. Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Arequipa e Ica figuran entre los destinos con mayor movimiento de pasajeros durante estas fechas.

Sin embargo, el sector también viene registrando el crecimiento de rutas hacia ciudades que antes no tenían alta demanda en temporadas festivas.

'Destinos como Abancay, Huancavelica y Tarma hoy reciben más viajeros que antes', comentó el vocero de Kupos.

El ejecutivo explicó que las empresas de transporte ajustan de forma constante sus rutas, frecuencias y disponibilidad de unidades en función del comportamiento de la demanda, especialmente en semanas de alta movilidad.

74% de pasajes se compra a última hora, pero en fiestas crece la planificación y la ocupación de buses llega hasta 95%

Pese al incremento del flujo de viajeros en estas temporadas, una parte importante de los usuarios mantiene la costumbre de comprar sus pasajes con muy poca anticipación.

'Cerca del 74% se compra dentro de las 24 horas del viaje. Un cliente compra para viajar el mismo día o al día siguiente', detalló Ruiz.

Este comportamiento, explicó, es habitual en el transporte terrestre durante gran parte del año, donde predominan las decisiones de viaje de último momento, especialmente en rutas cortas o medianas.

Sin embargo, durante campañas como el Inti Raymi y las Fiestas Patrias, este patrón cambia parcialmente. En estas fechas, los usuarios tienden a anticipar la compra de pasajes debido al aumento de la demanda, la reducción de disponibilidad y el alza progresiva de precios conforme se acercan los días festivos.

El vocero de Kupos añadió que este comportamiento también está relacionado con la saturación del sistema en determinados días del calendario, cuando el movimiento interprovincial se concentra en periodos muy cortos.

En esa línea, proyectó que el flujo de pasajeros en julio se mantendrá en niveles elevados, con un incremento importante en los días previos a Fiestas Patrias.

Ruiz advirtió además que la ocupación de buses puede alcanzar niveles altos en los picos de demanda.

'Si hablamos de un parque automotor que puede operar con 8.000 o 9.000 buses entre ciudades, probablemente la ocupación llegue al 90% o 95% en estas fechas', señaló.

Este escenario obliga a las empresas de transporte a reorganizar frecuencias, reforzar rutas y ajustar la disponibilidad de unidades para atender la demanda sin afectar la continuidad del servicio.

Finalmente, advirtió que factores climáticos como el Fenómeno El Niño pueden generar complicaciones en la conectividad terrestre, especialmente en zonas donde la infraestructura vial es más vulnerable a lluvias o deslizamientos.

No obstante, indicó que el sector ha venido incorporando protocolos de respuesta, como desvíos de rutas, unidades de reemplazo y coordinación con autoridades locales, con el fin de mantener la operación y reducir interrupciones durante emergencias.