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Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Con 1,7 km de extensión y características técnicas únicas, el Stad Ship Tunnel promete mejorar la navegación en condiciones climáticas adversas.

El gobierno noruego, liderado por Jonas Gahr Støre, ha reactivado la construcción del Stad Ship Tunnel, el primer túnel subterráneo para embarcaciones oceánicas a nivel mundial.
El gobierno noruego, liderado por Jonas Gahr Støre, ha reactivado la construcción del Stad Ship Tunnel, el primer túnel subterráneo para embarcaciones oceánicas a nivel mundial. | Ilustración con IA/ChatGPT
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El gobierno de Jonas Gahr Støre reactivó la construcción del Stad Ship Tunnel, el primer paso subterráneo a gran escala en el mundo diseñado para embarcaciones oceánicas. Esta monumental obra de infraestructura atravesará la península de Stadlandet con el fin de enlazar dos fiordos, una alternativa estratégica que evita el tránsito por uno de los tramos marítimos más peligrosos del Atlántico Norte.

De acuerdo con la Administración Costera Noruega (Kystverket), la iniciativa obtuvo una asignación de fondos revisada dentro del presupuesto nacional, lo cual agiliza la firma del contrato definitivo y el comienzo de los trabajos. Las autoridades técnicas enfatizaron que la obra representa un cambio estructural en la navegación regional, al consolidar una ruta totalmente protegida frente a las condiciones climáticas extremas del mar de Stadhavet.

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¿Cuáles son los detalles técnicos del primer túnel del mundo para barcos y cruceros que Noruega construirá?

Noruega edificará el Stad Ship Tunnel, una obra de 1,7 kilómetros de extensión, 50 metros de elevación y 36 metros de amplitud. Esta estructura facilitará el trayecto de navíos de gran calado y cruceros por una geografía compleja. Según la administración costera Kystverket, el propósito principal es que la infraestructura funcione como un atajo seguro frente a un mar picado que registra fuertes tormentas casi todo el año.

La construcción comenzará en 2027 y se prevé que dure cinco años, con un presupuesto cercano a los 8.600 millones de coronas noruegas, lo que ha generado un debate político significativo. Foto: Motor Pasión

La construcción comenzará en 2027 y se prevé que dure cinco años, con un presupuesto cercano a los 8.600 millones de coronas noruegas, lo que ha generado un debate político significativo. Foto: Motor Pasión

La ejecución del paso marítimo contempla la perforación y voladura de roca maciza desde los dos flancos de la montaña hasta alcanzar el punto de encuentro. Ese procedimiento removerá millones de metros cúbicos de piedra, lo que sitúa a la iniciativa entre las tareas de ingeniería civil más exigentes del país nórdico. Fuentes técnicas del proyecto explicaron que el diseño busca garantizar estabilidad estructural en un terreno altamente expuesto a condiciones geológicas exigentes.

El plan maestro incluye accesos al mar reforzados y sistemas de guiado interior para administrar el flujo de los barcos a velocidades reducidas. Esa tecnología disminuirá los peligros de colisión en un área donde los vientos huracanados retrasan la navegación por jornadas enteras. La obra marcará un hito global al convertirse en el primer paso subterráneo exclusivo para transporte acuático pesado.

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¿Cuándo iniciará la construcción del túnel de Kystverket en Noruega?

El calendario actualizado del proyecto sitúa el inicio de la construcción principal en 2027, tras la adjudicación del contrato y la fase de preparación previa. Distintas fuentes técnicas coinciden en que todo el proceso de obra durará cerca de cinco años. Por tanto, la finalización se proyecta hacia 2032, aunque ciertos documentos preliminares todavía mencionan 2031 como un objetivo optimista.

El presupuesto total de este megaproyecto se mantiene en torno a los 8.600 millones de coronas noruegas, una cifra que genera debate político debido a los sobrecostos acumulados en revisiones recientes. Según reportes oficiales, la infraestructura superó suspensiones temporales y renegociaciones antes de recibir la luz verde definitiva. Estos obstáculos económicos y administrativos desplazaron el cronograma inicial en varias ocasiones.

Aún quedan aspectos técnicos y contractuales por definir, especialmente en la fase de adjudicación final y en la gestión de posibles reclamaciones de los consorcios participantes. La agencia estatal encargada afirmó que el desarrollo dependerá también de la estabilidad presupuestaria y de la ejecución sin retrasos significativos. Dichos factores históricamente afectan las grandes obras civiles en el país nórdico.

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