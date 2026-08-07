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Fue adoptada por una familia sueca y más de 50 años después viajó a Sudamérica en busca de sus raíces: "Encontré esa parte faltante"

Regina enfrentó emociones profundas al descubrir sus raíces y las condiciones que rodearon su adopción. A pesar de no conocer a su madre, su memoria estuvo presente en el reencuentro.

Regina, nacida en Perú y adoptada en Suecia, viajó a Lima en busca de su familia biológica, logrando un emotivo reencuentro tras más de 50 años de separación y sin conocer el español.
Regina, nacida en Perú y adoptada en Suecia, viajó a Lima en busca de su familia biológica, logrando un emotivo reencuentro tras más de 50 años de separación y sin conocer el español. | Composición LR/CDN/Freepik/AFP
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Nacida en Perú y adoptada como infante por una pareja de Estocolmo, Regina vivió más de medio siglo en Suecia, distanciada de sus raíces biológicas y del idioma español. No obstante, el deseo de reconstruir su origen la impulsó a cruzar el océano hacia Sudamérica en busca de su historia oculta.

El trayecto concluyó en Lima, Perú, lugar donde localizó a su madre junto con sus hermanos tras una exhaustiva investigación, el apoyo de una traductora y un examen de ADN. "Ahora siento que ya he encontrado esa parte faltante", declaró tras el ansiado reencuentro.

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¿Cómo Regina decidió viajar desde Suecia a Sudamérica para buscar sus raíces familiares?

Regina tenía 53 años cuando decidió viajar hasta Perú. Había sido adoptada por una pareja sueca cuando era una bebé y pasó prácticamente toda su vida sin conocer personalmente a sus padres biológicos ni a sus hermanos. Tampoco dominaba el español, pero ese obstáculo no impidió que emprendiera el recorrido. "Toda la vida he tenido la necesidad de encontrarlos", explicó posteriormente al describir qué la impulsó a localizar a sus familiares peruanos.

La búsqueda terminó llevándola hasta Nocheto, en el distrito limeño de Santa Anita, donde vivían sus allegados. El parentesco fue confirmado mediante una prueba de ADN y la primera reunión estuvo acompañada de abrazos junto a una fuerte carga emocional. Uno de los integrantes reconoció que ni siquiera sabía de su existencia: "Yo nunca supe de ella, pero estoy emocionado de verla". Para la mujer, caminar por el barrio también significó conocer las condiciones en las cuales podría haber transcurrido su infancia, además de reflexionar sobre las circunstancias económicas que rodearon la adopción.

Había, sin embargo, una ausencia imposible de resolver tras aquel retorno. Su progenitora había fallecido años antes, por lo que no logró conocerla cara a cara. Dentro de la vivienda halló una gigantografía con su rostro colocada como homenaje. La imagen provocó uno de los momentos más sensibles del reencuentro y ayudó a completar un relato únicamente conocido en parte. Tras recorrer el sector, expresó a sus parientes: "Entiendo la pobreza que me hubiese tocado vivir", antes de manifestar su felicidad por haberlos hallado.

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¿Cómo ayudó un 'Buscapersonas' a Regina a reencontrar a su familia biológica en Perú?

David Nostas Antezana, periodista e investigador peruano famoso por su labor humanitaria, resultó clave en la búsqueda. La mujer arribó a Lima junto con una intérprete para contactar al especialista, quien usó su amplia experiencia rastreando individuos separados de sus hogares para ubicar a los hermanos de la protagonista en Santa Anita.

La certeza definitiva llegó tras un examen genético que confirmó el parentesco biológico, transformando el viaje en un emotivo reencuentro tras más de cinco décadas. Al recorrer la vivienda y observar antiguas fotografías, Regina reconoció sus raíces e integró aquella "parte faltante" de su vida, confesando: "Estoy contenta de haber dado este paso".

El caso refleja el impacto de Nostas, el denominado 'Buscapersonas' arequipeño fallecido el 11 de enero de 2023 tras 25 años de trayectoria. Medios locales destacaron su legado al resolver unos 46.000 casos internacionales, dejando grabado este cruce transatlántico como un testimonio imborrable de su trabajo reuniendo familias.

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