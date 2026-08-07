Alerta roja de Senamhi por calor extremo hasta el lunes 10 de agosto: revisa qué regiones alcanzarán los 37 °C

Se recomienda a la población protegerse del sol, mantenerse hidratada y seguir las medidas preventivas para mitigar los efectos del intenso calor. | Foto: Andina/Composición LR

Se recomienda a la población protegerse del sol, mantenerse hidratada y seguir las medidas preventivas para mitigar los efectos del intenso calor. | Foto: Andina/Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas que se mantendrá entre el sábado 8 y el lunes 10 de agosto. El aviso, catalogado con nivel de peligro extremo, comprende hasta 17 regiones de la costa y la sierra, donde se esperan máximas de hasta 37 °C, principalmente en localidades de la costa norte.

La entidad explicó que este episodio responde a condiciones atmosféricas que favorecen el calentamiento, como la escasa nubosidad al mediodía, la elevada radiación ultravioleta (UV) y la presencia de ráfagas de viento. Además, el fenómeno El Niño, que mantiene el mar peruano con temperaturas excepcionalmente altas, continúa reforzando el aumento del calor en gran parte del país.

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¿Qué regiones serán afectadas por la alerta roja de Senamhi?

El aviso meteorológico advierte que las temperaturas más elevadas se registrarán en diversos departamentos de la costa y la sierra durante los próximos tres días.

Para el sábado 8 de agosto, el Senamhi pronostica máximas de entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, de 24 °C a 30 °C en la costa central y de 23 °C a 34 °C en la costa sur. En la sierra norte se esperan valores entre 18 °C y 32 °C, mientras que en la sierra central oscilarán entre 17 °C y 29 °C.

El domingo 9 de agosto persistirán las mismas condiciones. Las temperaturas llegarán nuevamente a 36 °C en la costa norte, mientras que la costa centro registrará entre 24 °C y 28 °C y la costa sur entre 23 °C y 34 °C. El aviso continuará vigente para 17 regiones.

Para el lunes 10 de agosto, el calor seguirá siendo intenso, aunque el área bajo alerta se reducirá a 12 regiones. Ese día se prevén máximas de entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, 24 °C y 27 °C en la costa central y hasta 34 °C en la costa sur. En la sierra norte se alcanzarán hasta 32 °C, en la sierra central 29 °C y en la sierra sur 27 °C.

¿Por qué continuará el calor extremo en Perú?

De acuerdo con el Senamhi y el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), el episodio de calor está estrechamente relacionado con el persistente calentamiento del mar peruano.

El vocero del Enfen, Luis Vásquez, explicó a Andina que el océano presenta actualmente anomalías térmicas de hasta 5.4 °C por encima de los valores históricos. Este exceso de calor se transfiere continuamente a la atmósfera, provocando que varias ciudades de la costa registren temperaturas entre 5 y 8 grados superiores a lo habitual.

Las mayores anomalías se reportan frente a San José (Lambayeque), con 5.4 °C, seguida de Chicama (La Libertad), con 5 °C. Otras zonas como Callao, Huacho, Chimbote, Paita y Tumbes también mantienen anomalías cercanas a 4 °C, lo que favorece la persistencia del calor durante los próximos meses.

Ante este escenario, el Senamhi recomienda evitar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., mantenerse hidratado, utilizar protector solar, ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV. Asimismo, exhortó a la población a seguir los avisos oficiales, especialmente porque la alerta corresponde a un nivel de peligro extremo, condición que requiere adoptar medidas preventivas para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.