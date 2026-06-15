Fiesta de San Juan 2026 en Perú: cuándo se celebra, cuál es su origen y por qué es la festividad más importante de la Amazonía

La Fiesta de San Juan, celebrada cada 24 de junio en la Amazonía peruana, reúne tradiciones religiosas, gastronomía y actividades populares en ciudades como Iquitos y Tarapoto. | Foto Andina/Composición LR

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Cada año, miles de personas participan en una de las celebraciones más emblemáticas de la selva peruana. La Fiesta de San Juan, que tiene como fecha central el 24 de junio, reúne tradiciones religiosas, expresiones culturales, gastronomía típica y actividades populares en ciudades como Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Moyobamba y Tingo María.

Considerada la festividad más importante de la Amazonía peruana, esta celebración atrae tanto a residentes locales como a visitantes nacionales y extranjeros. Su relevancia radica en la combinación de elementos religiosos heredados de la evangelización española y costumbres ancestrales vinculadas al agua, la naturaleza y la identidad amazónica.

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¿Cuándo se celebra la Fiesta de San Juan y cuál es su origen?

La fecha principal de la festividad es el 24 de junio, día en que la Iglesia Católica conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Sin embargo, las actividades suelen comenzar desde el 23 de junio con diversas ceremonias y encuentros populares.

Los historiadores señalan que la celebración fue introducida durante la época colonial por los misioneros españoles que llegaron a la Amazonía. Con el paso del tiempo, la figura de San Juan Bautista se vinculó estrechamente con los ríos y el agua, elementos fundamentales para la vida de las comunidades amazónicas.

En varias localidades existe la creencia de que, durante la víspera de la festividad, San Juan bendice las aguas de los ríos, lagunas y quebradas. Por ello, una de las costumbres más extendidas es el denominado “baño bendito”, una práctica simbólica asociada a la purificación y la buena fortuna.

Tradiciones, gastronomía y celebraciones en la Amazonía

Uno de los símbolos más representativos de la Fiesta de San Juan es el juane, plato típico elaborado con arroz, gallina, huevo, aceitunas y condimentos amazónicos, envuelto en hojas de bijao. Su consumo es una tradición imprescindible durante estas fechas y forma parte de la identidad cultural de la selva peruana.

Las celebraciones también incluyen procesiones religiosas, ferias gastronómicas, concursos, presentaciones musicales y el tradicional baile de la pandilla alrededor de la humisha, una palmera adornada con regalos que es derribada durante la fiesta. Estas actividades se desarrollan en distintas ciudades amazónicas y convocan a miles de asistentes cada año.

Además de su carácter festivo, la Fiesta de San Juan se ha convertido en una de las principales expresiones culturales de la Amazonía peruana. Su permanencia a lo largo de generaciones la ha consolidado como una celebración que fortalece la identidad regional y mantiene vivas las tradiciones de los pueblos de la selva.