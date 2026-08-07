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Elmer Cuba señala que pedido de facultades legislativas está paralizado por "trámite burocrático"

El ministro de Economía indicó que la burocracia retrasa tanto las designaciones ministeriales como la presentación del pedido de facultades legislativas al Parlamento.

Elmer Cuba señala que pedido de facultades legislativas está paralizado por "trámite burocrático"
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Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo presenta retrasos debido a que "hay burocracia", un problema que —según indicó— también afecta las designaciones ministeriales.

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La declaración del titular del MEF llega luego de varias semanas en las que el Ejecutivo ha reiterado que la iniciativa se enviará al Parlamento, un trámite que debió concretarse tras la sesión del Consejo de Ministros del pasado domingo 2 de agosto para aprobar la versión definitiva, pero que continúa sin fecha fija.

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Al profundizar en las razones del retraso, Cuba detalló que las trabas administrativas afectan incluso la oficialización de su propio equipo y que aún no hay una fecha definitiva para la presentación del pedido de facultades legislativas.

"Las fechas las estábamos manejando (…) hay burocracia que retrasa incluso el nombramiento de los viceministros. En mi caso en particular, el equipo estaba listo semanas antes, pero recién se ha puesto en la norma el lunes cuando ya veníamos trabajándolo hace varias semanas. Entonces, ese tipo de retrasos nos está llevando a esa fecha que todavía no está fija", señaló.

Keiko Fujimori indica que el pedido se presentará ante el Parlamento la próxima semana

Keiko Fujimori también se pronunció sobre el eventual envío del pedido al Parlamento tras haberse suspendido la reunión del Consejo de Ministros para aprobar el texto final. Indicó que el miércoles se juntaron para debatir sobre ello y que, según sus cálculos, "la semana siguiente estará el texto para ser presentado al Congreso de la República".

Asimismo, agregó que espera que el Congreso conozca con mayor profundidad la propuesta y que los ministros acudan a las comisiones para explicar el detalle.

"Lo que esperamos es un debate amplio. Como sabemos, también como es parte de la tradición, varios ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias que ya están establecidas, y acudirán y explicarán gran parte de cuál es la visión y lo que queremos de cara a este pedido de facultades".

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