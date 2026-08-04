Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los presuntos tocamientos indebidos cometidos por César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, en agravio de Naldy Saldaña, han provocado un remezón en la cumbia peruana. Mackeily Luján, una de las voces de la agrupación, decidió romper el silencio para respaldar a su excompañera y alzar la voz contra la violencia hacia la mujer.

Su pronunciamiento se dio tan solo minutos antes de que el conjunto fundado por Óscar Custodio —primo del señalado— emitiera un comunicado oficial sobre el caso y anunciara la separación indefinida de Sánchez mientras avanzan las investigaciones.

Mackeily Luján utilizó sus redes sociales para solidarizarse con Naldy Saldaña. A través de sus historias, el 4 de agosto, manifestó su perplejidad y rechazo luego de que la noche anterior su excompañera expusiera su denuncia en ‘Magaly TV, la firme’ y se revelara un video de la presunta agresión de parte de César Sánchez Chavesta, director musical y primo de Óscar Custodio. “Estoy tan sorprendida como indignada por las imágenes difundidas”, manifestó.

En esa línea, la artista nacida en La Libertad aprovechó el espacio para pronunciarse contra la violencia y reafirmar su apoyo a la exintegrante de La Bella Luz. “Toda labor honesta es digna y merece desarrollarse en un ambiente de respeto. Como mujer, rechazo de manera categórica cualquier conducta que vulnere la dignidad e integridad de la mujer. Expreso todo mi apoyo y solidaridad con Naldy Saldaña. Hoy alzamos la voz contra toda forma de violencia hacia la mujer”, agregó.

Comunicado de Mackeily Luján tras denuncia de Naldy Saldaña. Foto: captura Instagram

En la parte final de su mensaje, Luján habló en plural y reforzó la idea de unidad frente a lo ocurrido, refiriéndose a Naldy como “amiga”. “Expresamos nuestra solidaridad con nuestra excompañera de trabajo y amiga y reafirmamos que ninguna persona merece ser víctima de abuso. Que este hecho nos recuerde la importancia del respeto, la empatía y el compromiso de construir un entorno seguro para todas”, sentenció.