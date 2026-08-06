➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 6 de agosto, según Jhan Sandoval

Precio del dólar hoy, jueves 6 de agosto de 2026 | Composición LR

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Descubre qué dicen los astros para este jueves 6 de agosto con el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, jueves 6 de agosto: predicciones para tu signo

Aries: No te aceleres en iniciar negocios o emprendimientos que no conoces al detalle. Precipitarte puede ser un error en este tiempo. En el amor, evita hacer juicios apresurados. Escucha.

Tauro: La exigencia laboral te pondrá muy alerta y, es posible, que seas muy demandante con tu entorno. Al finalizar el día acércate a tus compañeros y discúlpate si consideras que ejerciste presión.

Géminis: Un compañero emprende una nueva etapa y se darán por culminados los proyectos que los unieron. Se unirán nuevas personas a tu equipo. Paciencia, ello se adaptará a tu ritmo laboral.

Cáncer: Algunas reglas o pautas que no consideraste traerían consecuencias. Es posible que se retrase ese trámite o gestión por no tener todos los requisitos en mano. Organízate y evitarás retrasos.

Leo: Se termina una etapa en tu vida laboral. A pesar del cambio que esto pueda representar, se irán abriendo nuevas vías y caminos frente a ti. No temas, este será el comienzo de mejores tiempos.

Virgo: Controla tu carácter y no te pelees con ese familiar. Alterarte no resolverá nada y, más bien, alejaría las posibilidades de llegar a una conciliación. No postergues asuntos laborales, exígete.

Libra: No hagas opiniones sobre la gestión de un compañero, aún menos si este no se encuentra al frente de ti. Hacerlo te haría víctima de chismes e intrigas que pueden afectar tu imagen profesional.

Escorpio: Te encontrarás con un compañero que trabajó contigo. Su experiencia y consejos te ayudarán a esclarecer cualquier duda que tengas sobre tus proyectos laborales. Valorarás sus aportes.

Sagitario: Brillarás en lo profesional, muchas personas están sorprendidas de tu capacidad para gestionar. En el amor, aunque parezca orgullosa, esa persona se dará cuenta de su error y se disculpará.

Capricornio: No presiones tanto a ese compañero, puesto que considera que tu exigencia es producto de su mala gestión. Controla tu carácter y mantendrás en clima laboral adecuado para avanzar.

Acuario: Has evaluado pros y contras y te decidirás por realizar esa mudanza que tanto habías postergado, será lo mejor. En el amor, no ignores a esa persona y escúchala. Tiene mucho por aclarar.

Piscis: Tienes que ser más exigente con el desarrollo de tu labor. Un compañero se está tomando el tiempo de ver tus avances para llevar el comentario a tus superiores. Exígete y evitarás malas intenciones.





