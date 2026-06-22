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Fuertes ráfagas de viento de hasta 50km/h y altas temperaturas afectarán varias regiones del Perú hasta el 24 de junio

Se espera también un aumento de las temperaturas diurnas en la costa y sierra, acompañado de escasa nubosidad que favorecerá la exposición a la radiación solar en diversas regiones.

El Senamhi prevé condiciones meteorológicas adversas en diversas zonas del país, con incremento de vientos y temperaturas elevadas hasta el 24 de junio.
El Senamhi prevé condiciones meteorológicas adversas en diversas zonas del país, con incremento de vientos y temperaturas elevadas hasta el 24 de junio. | Foto: composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que, entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio, diversas zonas del territorio peruano registrarán un incremento progresivo de la velocidad del viento, especialmente en sectores de la sierra centro y sur. Este comportamiento atmosférico contempla episodios de intensidad ligera a fuerte, con presencia de ráfagas que podrían superar los 50 km/h en determinados puntos.

Durante el mismo periodo, también se prevé un aumento de las temperaturas diurnas en distintas áreas de la costa y la sierra. Este escenario estará acompañado de escasa cobertura nubosa, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar y variaciones térmicas más marcadas a lo largo del día, según el pronóstico emitido por la entidad meteorológica.

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Regiones del sur bajo aviso por incremento de viento y ráfagas intensas

El aviso del Senamhi comprende principalmente sectores del sur andino donde se espera mayor actividad del viento, con variaciones que podrían alcanzar valores cercanos a 30 km/h durante las horas iniciales del día y un incremento hacia la tarde. Entre las zonas señaladas se encuentran áreas de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, donde el comportamiento del viento podría intensificarse de forma gradual.

Este patrón atmosférico podría generar condiciones de inestabilidad local, especialmente en zonas elevadas y abiertas, donde las ráfagas tienden a sentirse con mayor fuerza. El periodo de mayor intensidad estaría concentrado en horas vespertinas, cuando el calentamiento superficial contribuye a acelerar el flujo del aire en superficie.

Radiación UV y calor diurno continuarán elevados en gran parte del país

El Senamhi también prevé un incremento de la temperatura diurna en amplias zonas del país, incluidas regiones de la costa norte, costa central y costa sur, así como áreas de la sierra norte, centro y sur. Entre los departamentos bajo vigilancia figuran Áncash, Lima, Ica, La Libertad, Piura, Tumbes, Cusco, Junín y Ayacucho, entre otros.

La reducción de nubosidad hacia el mediodía permitirá un mayor ingreso de radiación ultravioleta, lo que intensifica la sensación térmica en superficie. Este comportamiento se mantendrá durante el periodo de alerta, con variaciones según la ubicación geográfica y la altitud de cada región.

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