HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Por mejorar la vista de su casa al lago, una pareja taló los árboles de su vecino y terminó con una multa de más de US$600.000

La sentencia también exige financiar un plan de recuperación ecológica: la siembra de vegetación nativa y la erradicación de plantas dañinas en la zona.

Alan y Teresa Salzman, propietarios de una vivienda en Connecticut, fueron condenados por talar ilegalmente 134 árboles en un terreno protegido.
Alan y Teresa Salzman, propietarios de una vivienda en Connecticut, fueron condenados por talar ilegalmente 134 árboles en un terreno protegido. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Alan y Teresa Salzman, una pareja de propietarios de una exclusiva vivienda en Connecticut, Estados Unidos, protagonizaron uno de los casos de tala ilegal más comentados de los últimos años luego de intervenir un terreno protegido para despejar la vista hacia un lago. La decisión derivó en un largo proceso judicial que concluyó con una sanción económica superior a los US$600.000 y un precedente sobre la protección de espacios naturales.

Aunque los responsables apelaron la sentencia emitida por un tribunal estatal, el litigio continuó durante meses mientras ambas partes defendían sus posiciones. El caso atrajo la atención por la magnitud del daño ambiental y por el alcance de las normas del estado norteamericano destinadas a sancionar las invasiones y afectaciones a terrenos públicos destinados a la conservación.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un deseo familiar impulsó una hazaña inédita: 2 hermanos transformaron su auto en barco para cruzar el Atlántico en 119 días y honrar a su padre

lr.pe

¿Cómo fue la tala masiva de árboles que devastó un área protegida en Connecticut?

Alan y Teresa Salzman, dueños de una residencia de 10 acres en Kuhne Road (Southbury, Connecticut) frente al lago Lillinonah, contrataron personal para podar vegetación con el objetivo de optimizar la vista desde su vivienda. No obstante, las labores irrumpieron en un terreno municipal de conservación ubicado entre su mansión y la masa de agua.

La pareja intentó justificar la destrucción de esta área pública al asegurar que se trató de un

La pareja intentó justificar la destrucción de esta área pública al asegurar que se trató de un "error" en los límites de la casa. Foto: Diario Uno

El municipio denunció la eliminación o daño severo de 134 árboles en una franja similar al tamaño de un campo de fútbol. De acuerdo con la acusación judicial, el plan buscaba despejar el panorama hacia el río Shepaug. La acción destruyó un ecosistema protegido para favorecer la visibilidad del inmueble privado.

Durante el proceso, el propietario negó haber ordenado la tala en la propiedad pública y sostuvo que solo pagó entre US$300 y US$400 a unos trabajadores itinerantes. "Quedé atónito", manifestó el demandado ante las autoridades al conocer la magnitud del impacto ambiental. Sin embargo, el tribunal desestimó su testimonio al considerarlo poco convincente frente a las pruebas presentadas.

PUEDES VER: Buscan voluntarios para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en Nueva Zelanda: ofrecerán alojamiento gratis

lr.pe

¿Cómo concluyó el litigio por la tala ilegal de árboles en Connecticut?

En abril de 2025, el juez del Tribunal Superior de Connecticut, Joseph Pellegrino, tildó la acción de intencional y condenó a la pareja por invadir y talar un terreno municipal. La sanción inicial de US$598.476 por daños y restauración ascendió a un total de US$683.337 tras sumar los honorarios legales.

Ante la sentencia, Alan y Teresa Salzman interpusieron un recurso de apelación que fracasó, por lo que prefirieron pactar una resolución extrajudicial. Según los archivos de la corte, el municipio constató la cancelación completa del monto adeudado. La compañía aseguradora de los sancionados asumió una fracción de la suma y los infractores saldaron la cifra restante.

El dictamen judicial exige también sufragar el plan de recuperación ecológica para la zona afectada mediante la siembra de vegetación autóctona. Las autoridades locales informaron que la pérdida del follaje obliga a erradicar plantas exóticas perjudiciales y aplicar tareas ambientales prolongadas durante múltiples ejercicios para restablecer el área protegida.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un deseo familiar impulsó una hazaña inédita: 2 hermanos transformaron su auto en barco para cruzar el Atlántico en 119 días y honrar a su padre

Un deseo familiar impulsó una hazaña inédita: 2 hermanos transformaron su auto en barco para cruzar el Atlántico en 119 días y honrar a su padre

LEER MÁS
Plantó un árbol durante 40 años y transformó una isla: hoy es un bosque casi 6 veces más grande que el Parque de las Leyendas

Plantó un árbol durante 40 años y transformó una isla: hoy es un bosque casi 6 veces más grande que el Parque de las Leyendas

LEER MÁS
Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos

Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos

LEER MÁS
El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

LEER MÁS
Los 3 ÚNICOS países del mundo que tienen las 5 vocales en su nombre: América cuenta con uno

Los 3 ÚNICOS países del mundo que tienen las 5 vocales en su nombre: América cuenta con uno

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

LEER MÁS
Dejó Lima para vivir en el desierto más árido de Perú: 30 años después, un rebaño de llamas creó un sorprendente ecosistema

Dejó Lima para vivir en el desierto más árido de Perú: 30 años después, un rebaño de llamas creó un sorprendente ecosistema

LEER MÁS
Científicos chinos revelan una nueva arma que podría apagar el internet satelital y afectar redes como Starlink de Elon Musk

Científicos chinos revelan una nueva arma que podría apagar el internet satelital y afectar redes como Starlink de Elon Musk

LEER MÁS
El obispo destituido del Opus Dei también es acusado de estafa

El obispo destituido del Opus Dei también es acusado de estafa

LEER MÁS
La impresionante capital de América Latina que se hunde 40 cm al año y enfrenta un futuro incierto: fue construida sobre un lago

La impresionante capital de América Latina que se hunde 40 cm al año y enfrenta un futuro incierto: fue construida sobre un lago

LEER MÁS
¿Qué significa 'Bharat' y por qué el Gobierno de la India podría usarlo como nuevo nombre del país?

¿Qué significa 'Bharat' y por qué el Gobierno de la India podría usarlo como nuevo nombre del país?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025