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Sociedad

Fuerte incendio afecta galerías en el emporio comercial de Gamarra: más de 10 unidades atienden la emergencia

El siniestro afecta la galería Antonios, del Jirón América, en el emporio comercial de Gamarra, donde el humo tóxico ha empezado a cubrir la zona y a afectar a los transeúntes.

Incendio en gamarra afecta galerías
Incendio en gamarra afecta galerías | Composición LR
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El siniestro se registró alrededor de las 11.22 a. m., en el Jr. Humboldt, cruce con el Jr. América, en el distrito de La Victoria. Al menos nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atienden la emergencia que ha iniciado en la galería Antonio’s, en donde se comercializa material textil.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado mayores daños ni víctimas en el área como consecuencia del siniestro. No obstante, las labores de inspección aún continúan y se evalúan los predios afectados en la galería.

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Sedapal interviene

Sedapal informó que activó de inmediato sus protocolos de emergencia tras el incendio registrado en un almacén de material reciclable ubicado en el jirón Humboldt, en La Victoria. La empresa desplegó recursos para apoyar las labores de control del siniestro, incluyendo el envío de un camión cisterna para garantizar el abastecimiento de agua a los bomberos.

Además, incrementó la presión de la red y habilitó hidrantes en la zona para asegurar un caudal constante durante la emergencia. La entidad señaló que mantiene coordinación permanente con las autoridades y continuará brindando apoyo hasta que la situación sea controlada.

Nota en desarrollo.

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