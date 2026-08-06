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Dictan 12 meses de prisión preventiva contra presuntos extorsionadores de choferes Translima en SMP

La medida fue impuesta contra los extranjeros de iniciales L. R. (40), R. M. (25) y J. S. (24). Según las investigaciones, exigían el pago de S/75 diarios a los transportistas para dejarlos operar.

Presuntos extorsionadores de choferes de la empresa Translima cumplirán prisión preventiva
Presuntos extorsionadores de choferes de la empresa Translima cumplirán prisión preventiva | Composición LR / Fiscalía
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El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para tres ciudadanos investigados por presunta extorsión contra conductores de la empresa de transportes Translima, así como por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia de explosivos y banda criminal, en el distrito de San Martín de Porres.

La medida fue impuesta contra los extranjeros de iniciales L. R. (40), R. M. (25) y J. S. (24), a pedido del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. Según las investigaciones, los procesados les exigían el pago de S/75 diarios a los transportistas para dejarlos circular en la avenida Bertello.

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Investigación fiscal inició a partir de una denuncia

El caso se remonta a una denuncia policial impuesta el 19 de julio de 2026 por la parte agraviada. De acuerdo con esta alerta, los conductores de la empresa Translima venían siendo extorsionados por la banda criminal Los Conquistadores Reales que le exigían el pago de S/75 diarios a fin de permitirles operar por el distrito.

El denunciante precisó que cuando realizaba su ruta dos sujetos, identificados como R. M. y J. S., lo persiguieron a bordo de su motocicleta por la zona de Oquendo, donde lo interceptaron para exhibirle sus armas de fuego y presionarlo para que él y sus compañeros cumplan con realizar el pago exigido por la organización delictiva.

Pruebas incriminan a extranjeros detenidos

A partir de esta denuncia, los agentes de la Policía Nacional (PNP) desplegaron acciones y lograron ubicar la presunta base de operaciones de la banda en un inmueble de la urbanización Las Casuarinas. En el lugar, hallaron un revólver abastecido, un teléfono cuya línea era usada para extorsionar a los conductores, así como artefactos explosivos, entre otras especies de interés.

Asimismo, encontraron a los presuntos extorsionadores, quienes fueron trasladados hacia la dependencia policial. Para el pedido de prisión preventiva, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción, como actas de intervención, declaraciones de testigos protegidos y la visualización de los teléfonos incautados, así como las pericias de balística forense, residuos de disparo y otros recursos que serán clave en las investigaciones.

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