OMM advierte sobre El Niño global: fenómeno se fortalecerá como evento "fuerte" con temperaturas récord este 2026

El fenómeno El Niño se intensificará y alcanzará su categoría fuerte entre agosto y octubre de 2026, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). | Foto: Andina/Composición LR

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El fenómeno El Niño continuará intensificándose durante los próximos meses y alcanzará la categoría de evento fuerte entre agosto y octubre de 2026, según confirmó la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El organismo de las Naciones Unidas señaló que este escenario favorecerá temperaturas superiores a lo habitual en gran parte del planeta y alteraciones en los patrones de lluvias en distintas regiones.

La actualización climática de la OMM indica que el fortalecimiento del fenómeno ocurre en un contexto de océanos con temperaturas excepcionalmente altas. Además, advierte que la posible presencia de un Dipolo del Océano Índico positivo podría potenciar diversos efectos climáticos, incrementando el riesgo de eventos extremos en varios continentes durante los próximos meses.

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OMM prevé que El Niño alcance categoría fuerte entre agosto y octubre

El informe de la OMM sostiene que los principales modelos climáticos internacionales coinciden en que El Niño seguirá fortaleciéndose hasta consolidarse como un evento fuerte durante el trimestre agosto-octubre de 2026. Las proyecciones estiman que las anomalías de la temperatura superficial del mar superarán los 2.9 °C en zonas clave del Pacífico central y oriental, donde se monitorea la evolución del fenómeno.

El organismo también recordó que El Niño forma parte del ciclo natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), uno de los principales reguladores del clima mundial. Estos episodios suelen desarrollarse entre marzo y junio, alcanzan su máxima intensidad entre noviembre y febrero y sus efectos pueden prolongarse durante varios meses, dependiendo de su evolución y de su interacción con otros sistemas climáticos.

Temperaturas por encima de lo normal y cambios en las lluvias marcarán el panorama

La OMM proyecta que entre agosto y octubre predominarán temperaturas superiores al promedio en amplias zonas de África, el sur de Europa, la península arábiga, el subcontinente indio, el este de Asia, América Central, el Caribe, buena parte de Sudamérica y Nueva Zelanda. En paralelo, el Pacífico ecuatorial continuará reflejando el fortalecimiento de El Niño.

Respecto a las precipitaciones, el organismo prevé un patrón característico de un episodio fuerte del fenómeno. Se esperan lluvias por encima de lo normal en el Gran Cuerno de África, sectores de Asia Central, el sur de Europa, el oeste de Norteamérica y el sureste de Sudamérica.