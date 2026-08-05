Resultados de La Tinka de hoy miércoles 5 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La transmisión del sorteo comenzará a las 10.50 p. m. y podrá seguirse en América TV, así como en las cuentas oficiales de Facebook y YouTube. | Foto: composición LR

La transmisión del sorteo comenzará a las 10.50 p. m. y podrá seguirse en América TV, así como en las cuentas oficiales de Facebook y YouTube. | Foto: composición LR

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 5 de agosto, en el que pondrá en juego un pozo acumulado de S/22.507.843. Durante la jornada también se llevarán a cabo los sorteos complementarios Sí o Sí y Boliyapa. El evento será transmitido desde las 10.50 p. m. por América TV, así como en las cuentas oficiales de Facebook, YouTube y La República.