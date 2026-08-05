Resultados de La Tinka de hoy miércoles 5 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
El pozo acumulado de La Tinka sigue creciendo, ya que en el último sorteo no hubo ganador del premio mayor. ¡Consulta qué números salieron y descubre si eres uno de los afortunados!
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 5 de agosto, en el que pondrá en juego un pozo acumulado de S/22.507.843. Durante la jornada también se llevarán a cabo los sorteos complementarios Sí o Sí y Boliyapa. El evento será transmitido desde las 10.50 p. m. por América TV, así como en las cuentas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Resultados de La Tinka del miércoles 5 de agosto
La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?
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¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.