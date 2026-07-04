Ricardo Sumalavia: “Como escritor, no me impongo modas, ni temas que puedan vender mejor”

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El reconocido escritor Ricardo Sumalavia reúne en Enciclopedias del carnaval (Fondo de Cultura Económica) sus tres celebrados libros de microrrelatos: Enciclopedia mínima (2004), Enciclopedia plástica (2016) y Enciclopedia vacía (2024). Estos textos no solo nos brindan la imagen de un autor que apostó por un registro que, en su momento, no era muy frecuentado, sino también algunas aproximaciones a su biografía literaria, que no es otra que la construcción de su estilo. Sobre la vida y la literatura, La República conversó con Sumalavia.

-En el año 1994, viajaste con Sergio Pitol a Barquisimeto. Lo cuentas en el prólogo.

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-Lo recuerdo muy bien. Estábamos en el vuelo y en un momento me preguntó qué estaba leyendo. En ese momento, estaba leyendo a Joseph Conrad y resulta que él había traducido ese libro. También había leído un artículo suyo en La República, pero en ese momento su nombre no me significaba mucho.

-No era un autor de “mayorías”.

-En absoluto. Pero luego lo vi en Lima, en 1999, cuando vino a un encuentro de escritores organizado por la Universidad de Lima. Yo venía de Corea del Sur. Él me dijo dedica tu tiempo entre los estudios asiáticos, tu escritura y la literatura latinoamericana; no te quedes en un solo frente. Su consejo fue importante porque lo que me dijo es lo que hago ahora. Soy director del Centro de Estudios Orientales de la Católica; publico mis libros de ficción. En ese vuelo, Pitol me dijo que había encontrado su voz. Pitol tenía más de 50 años. Imagínate que un escritor como él diga que a esa edad había encontrado su voz. Eso fue un cañonazo.

Sergio Pitol. Foto: AFP.

-Y cuentas también que te habló de romper con la barrera de los géneros. Eso es lo que se ve en tu obra también.

-Así es. Pero cuando lo hice no fue viendo el panorama narrativo peruano. Se debió a una decisión más personal escribir microrrelatos. No soy un corredor de maratón, pero sí puedo llegar a 100 metros planos. Incluso mis novelas son fragmentarias. Toda mi obra está compuesta de fragmentos. Tiene mucho que ver con mi temperamento.

—En tus microrrelatos vemos la tensión entre lo vital y lo literario.

—A finales de los 90, se hablaba, de manera crítica, sobre el escritor literario y el escritor vitalista. Yo siempre me he sentido en el medio. Yo asumo la literatura y los libros como mi modo de vida. Como escritor, no me impongo modas ni temas que puedan vender mejor. Como narrador me siento más próximo a los poetas, que saben que no van a vender mucho o a cubrir primeras planas.

-En uno de los prólogos, Alberto Chimal indica que el microrrelato es de América Latina.

- El microrrelato no ha nacido en América Latina, pero es aquí en donde se ha escrito más. Obviamente en otras lenguas podemos encontrar maravillas, pero creo que aquí, en nuestra lengua, en español y en Hispanoamérica, sobre todo, sí se ha gestado a lo largo del tiempo, aunque no se le llamaba, obviamente, ni microrrelato, ni microficción, ni nada cercano. El propio Vallejo, por ejemplo, no estaba tampoco preocupado cuando escribía textos breves. Él sabía que no era poesía. Sabía que no era ensayo, pero en esa época lo llamaban como prosa poemática, misceláneas incluso.

-También hay lo que llamo la “cochinadita de la vida”.

-Por supuesto. Nunca he estado desconectado de la vida. En mi obra está la cochinadita de la vida. Yo era un joven que leía libros; crecí en Barrios Altos, el centro de Lima, he viajado, he vivido fuera. Parte de mi obra muestra una atracción hacia lo sensorial, dialogando con lo perverso. Me atrae lo que hay más allá de eso. No entendamos la cochinadita por mostrar explícitamente lo carnal, por ejemplo. Como escritor, siempre me estoy preguntando qué hay detrás de la oscuridad y sensorialidad.

"Enciclopedias del carnaval" (Fondo de Cultura Económica). Imagen: Difusión.

-Trabajas con estudiantes jóvenes. Nunca te he notado en modo escueleador.

-Como bien dices, trabajo con jóvenes. De alguna manera, eso me permite tomarle el pulso a lo que leen, a lo que están escribiendo. Trato, sí, de ser muy didáctico en mis clases. Pero trabajar con jóvenes me da un acercamiento a una sensibilidad que, por obvias razones, no conozco.

-La narrativa peruana actual atraviesa un momento sólido. ¿Qué no te gusta de ella?

-A mí, lo que no me ha gustado nunca de la literatura peruana actual es que se encasille, esa posible tendencia a volverse rápidamente conservadora. Eso es lo que no me gusta, muy al margen de las edades de quienes escriban; es el sentarse en la comodidad de lo que han hecho. Pero si se sienten bien así, perfecto por ellos, pero no es algo que a mí me atraiga. No me gusta hacer bombas con la misma pólvora.

Ricardo Sumalavia: "No me gusta hacer bombas con la misma pólvora". Foto: Cristina Cóndor Espinoza.

-¿Qué te gusta de ella?

-Me gusta esa literatura que se muestra insatisfecha consigo misma, que siempre está buscando otras formas de expresión para aquello que nos está atormentando o motivando deseos. Pienso en Eielson, Westphalen, Martín Adán, Verástegui.

-Mencionas más a poetas que narradores.

-Creo que son los poetas peruanos quienes han asumido siempre ese afán de que las cosas no se pueden quedar aquí, que hay algo más que tenemos que decir y que hay que buscar otras maneras de decirlas.

-¿Qué te lleva a escribir?

-Yo sigo escribiendo porque para mí la insatisfacción es el motor de mi escritura.

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Dato:

Enciclopedias del carnaval se encuentra disponible en plataformas y librerías. Precio: 59 soles.