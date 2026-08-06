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Detienen en Trujillo a Azul Rojas Marín, denunciante del caso que llevó a prisión a tres policías

La intervención policial se llevó a cabo por una orden judicial vigente. Rojas Marín denunció en 2020 la violación sufrida en 2008, que resultó en la condena de tres efectivos a 17 años de prisión por el delito.

Azul Rojas Marín, denunciante en un caso de violación sexual, fue detenida en La Esperanza, Trujillo, por una sentencia de ocho años por organización criminal.
Azul Rojas Marín, denunciante en un caso de violación sexual, fue detenida en La Esperanza, Trujillo, por una sentencia de ocho años por organización criminal. | Composición LR
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Azul Rojas Marín, denunciante del caso que derivó en la condena de tres policías por violación sexual, fue detenida este jueves en una vivienda del distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de captura por una sentencia judicial vigente de ocho años de prisión por el presunto delito de organización criminal. Desde hace meses, Rojas Marín venía alertando por repetidas amenazas hacia ella.

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Imágenes difundidas de la diligencia muestran el momento en que agentes del orden ejecutan la detención y la trasladan para ponerla a disposición de las autoridades competentes.

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Poder Judicial condenó a policías por violentar a Azul Rojas

Azul Rojas Marín adquirió notoriedad nacional e internacional tras denunciar que, en 2008, fue víctima de violación sexual por parte de tres efectivos de la Comisaría de Casa Grande, en la provincia de Ascope, La Libertad.

En julio de 2026, el Poder Judicial condenó a los tres policías involucrados a 17 años de prisión efectiva por estos hechos.

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El caso que llegó hasta la Corte Interamericana

El caso también llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 responsabilizó al Estado peruano por las vulneraciones cometidas.

Como parte de la sentencia, el Perú realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas, además de disponer el pago de una reparación económica cercana a los 100.000 dólares estadounidenses a favor de Rojas Marín.

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