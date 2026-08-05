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Magaly Medina reveló que cuenta con un material que podría poner en duda la versión oficial de La Bella Luz sobre la denuncia de Naldy. Durante la reciente emisión de su programa, la conductora sorprendió al revelar la existencia de un audio que, según afirmó, "trae por el suelo" el comunicado difundido por la agrupación de cumbia tras las acusaciones de presuntos tocamientos indebidos contra su director musical, César Sánchez Chavesta.

Antes de difundir el registro, la 'Urraca' decidió consultar directamente con la cantante de 26 años y le pidió autorización para emitirlo. "Quiero tu autorización para ponerlo", le dijo la comunicadora en plena entrevista. Sin embargo, la vocalista, visiblemente nerviosa, evitó responder de forma directa y dejó entrever su incomodidad ante la posibilidad de que el material fuera difundido.

Magaly Medina cuestiona el comunicado de La Bella Luz y revela la existencia de un audio

Durante la entrevista, Magaly Medina criticó el pronunciamiento emitido por La Bella Luz, agrupación liderada por Óscar Custodio, al considerar que llegó demasiado tarde. La conductora recordó que la denuncia realizada por Naldy Saldaña corresponde al mes de junio y cuestionó que recién ahora la orquesta anunciara la suspensión de César Sánchez Chavesta y expresara su solidaridad con la cantante.

En ese contexto, la 'Urraca' aseguró que su equipo periodístico posee un material que contradice el contenido del comunicado de la agrupación. Sin embargo, antes de hacerlo público, optó por pedir el consentimiento de la propia denunciante. "Hay un audio que trae por el suelo este comunicado de La Bella Luz, pero yo quiero saber… quiero tu autorización para ponerlo", manifestó la presentadora.

Frente a ello, la cantante no autorizó ni rechazó la difusión del material, pero sí dejó en claro su posición respecto al pronunciamiento de la orquesta. "Yo pienso que me da mucha tristeza y yo pienso que es evidente las imágenes como para que ellos digan que van a analizar, que van a investigar cuando las imágenes están claramente", señaló la artista.

Naldy Saldaña teme que intenten desacreditar su denuncia

Durante la conversación con Magaly Medina, la cantante también expresó su preocupación por la estrategia que podría adoptar la defensa del director musical denunciado. La exintegrante de La Bella Luz aseguró que no le sorprendería que se intentara desacreditar su testimonio mediante rumores sobre una supuesta relación sentimental con César Sánchez Chavesta.

"Ahora, no me sorprendería, la verdad, que digan que yo he sido pareja o que he tenido algo sentimental con este señor. No me sorprendería porque tengo ya muchas personas que me lo están mencionando y de verdad me parece muy bajo intentar tapar este tipo de situaciones tan evidentes con ese tipo de cosas", afirmó.

Tras escuchar sus declaraciones, la conductora respaldó la posición de la joven cantante y cuestionó que se pretenda desviar la atención del caso con ese tipo de versiones. "Yo creo que empañar esta denuncia con una afirmación de esa índole, a mí me parece que es desconocer que estos hechos pasan y suceden en muchísimos trabajos y sobre todo en muchísimas organizaciones musicales y de artistas donde hay mujeres jóvenes. Eso creo que es algo con lo que la gente que dirige estos grupos debería estar muy alerta", concluyó la conductora.