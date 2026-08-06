Ahora Nación sobre investigaciones fiscales contra Harvey Colchado: "El Ministerio Público no puede ser utilizado políticamente"

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Ahora Nación se pronunció luego de que se hiciera pública la investigación del Ministerio Público contra Harvey Colchado, diputado por esa agrupación política y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). A través de un comunicado, el partido del casco expresó su respaldo a Colchado y rechazó los cargos que se le atribuyen, al considerar que forman parte de una campaña de desprestigio en su contra.

"Los hechos materia de investigación no tienen ninguna relevancia penal y no constituyen delito. En tal sentido, el Ministerio Público no puede ser utilizado políticamente para inventar cargos y amedrentar a la oposición", se lee en el pronunciamiento.

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PUEDES VER: Fiscalía pide 9 años de prisión para Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

El Ministerio Público ha solicitado nueve años de prisión para Colchado, a quien acusa de los presuntos delitos de negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. El comunicado de Ahora Nación hace hincapié en que estas acusaciones se producen cuando Colchado empieza a asumir funciones en su nuevo rol como diputado de la República.

"Estas acciones no son nuevas y ahora buscan atacar al diputado Harvey Colchado precisamente cuando asume la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y un espacio fundamental en la Comisión de Ética. No es casualidad que el diputado Colchado haya enfrentado durante años al crimen organizado y a la corrupción, sin distinciones, con imparcialidad y firmeza. Esa labor le ha significado enfrentarse a intereses que, en la última década, han logrado ocupar espacios de poder en diversas instituciones del Estado. Hoy, esos mismos sectores pretenden impedir que desempeñe el mismo compromiso con la integridad y la transparencia como integrante de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados", continúa el comunicado.

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Harvey Colchado rechaza acusación en su contra

Por su parte, Colchado se pronunció para rechazar las acusaciones formuladas por la Fiscalía en su contra. El exjefe de la Diviac aseguró que estas acciones "no lograrán amedrentarlo".

"Como ciudadano y hoy como diputado, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado toda su vida a hacer cumplir la ley nunca estará por encima de ella", señaló.

Además, Colchado cuestionó que estas denuncias se presenten justo cuando ha asumido nuevos cargos en el Congreso de la República, como la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y su incorporación a la Comisión de Ética. "No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política", afirmó.