Más de 50 candidatos a alcaldes a nivel nacional renuncian y dan paso a la reelección encubierta

Más de 50 candidatos a alcaldes a nivel nacional renuncian y dan paso a la reelección encubierta

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A la fecha, de los 131 alcaldes que postulan como primer regidor en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, más de 50 podrían permanecer en el cargo de burgomaestre si sus organizaciones políticas ganan los comicios, debido a que quienes postulaban a la alcaldía de sus listas presentaron su renuncia. Es decir, en la práctica, las dimisiones encubren una reelección para burlar la norma que impide ello.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Aklla, hasta el cierre de la edición, se registraron 53 renuncias de candidatos a la alcaldía que en sus listas incluyen como postulante a primer regidor al alcalde.

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En este grupo se identifica en Lima a siete alcaldes distritales (Lurín, San Miguel, Independencia, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Los Olivos y Santa Rosa) y al exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Cabe precisar que en algunos, como el de San Miguel, San Juan de Lurigancho y El Agustino, aún falta el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial.

A nivel nacional, los partidos que presentan más casos de reelección encubierta son: Somos Perú (12), Alianza para el Progreso (10), Renovación Popular y Avanza País-Partido de Integración Social, ambas con 6. Le siguen luego otros partidos como Podemos Perú (4), Acción Popular (2), Fuerza Popular (2), País Para Todos (2), Perú Primero (2) y Ahora Nación (1).

Casos reportados por región y organización política

De todos, el caso más sonado es el de Rafael López Aliaga, quien fue alcalde de Lima desde 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2025, cuando dejó el cargo para tentar la presidencia y el Senado.

Tras las Elecciones Generales de 2026, perdió en primera vuelta y denunció un supuesto fraude electoral. En coherencia con ello, dijo, no aceptó el cargo de senador y postuló como primer regidor en la lista de Renovación Popular para Lima Metropolitana, encabezada por Luis Rubio. Sin embargo, este renunció a su candidatura, lo que dejó expedito el camino para que López Aliaga pudiera regresar al sillón municipal.

Al ser consultado por esta maniobra, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, consideró que se están generando “estrategias para fraguar la ley” y “gatillarse a los cargos”. También, exhortó a la ciudadanía a votar por la lista completa y no solo pensando en el candidato a la alcaldía, pues en caso de renuncia o vacancia siempre asumirá el cargo quien le sigue.

Situación generalizada

Los 53 casos alertados evidencian que se trata de una práctica normalizada no solo a nivel distrital, sino también en los municipios provinciales de todo el país. Esto a pesar de que la advertencia de la reelección encubierta era un tema de discusión desde que se oficializaron las listas de candidaturas.

A nivel regional, Lima concentra la mayoría de casos con 11 (2 de ellos alcaldías provinciales); San Martín con 9, La Libertad con 7; Ancash con 5; Arequipa e Ica con 3; y Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Junín y Lambayeque con 2 (ver cuadro).

“En todos estos casos (los alcaldes) se están yendo a la reeleción y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Tenemos un supuesto en el cual la realidad supera a la legalidad, cuando debería ser al revés, la legalidad debería estar a la par con la realidad para que realmente puedan responder a la necesidad que tiene la sociedad”, señaló José Tello, presidente del Instituto Aklla.

Frente a estos casos, el también especialista en temas electorales consideró que es necesario realizar una reforma constitucional y que se permita una sola reelección.

“¿Y por qué una? Porque una reelección permite que un mandato de 4 años, al convertirse en un mandato de 8, brinda mayor estabilidad a un gobierno municipal o un gobierno regional. ¿Y por qué no más? Porque puede generar un problema de corrupción. Mucho tiempo en el poder, manejando recursos públicos provoca corrupción”, explicó a La República.

Además, consideró necesario impedir que, después de culminado el mandado, el exalcalde o gobernador regional postule a cualquier otro cargo en el Consejo.

Adicionalmente, estimó conveniente crear impedimentos para el nepotismo y evitar que postulen familiares directos del alcalde saliente. Esto por casos como el de San Juan de Lurigancho donde postuló a la alcaldía el sobrino del actual alcalde, Jesús Maldonado; y el de Magdalena donde postula Carla Robbiano, esposa del burgomaestre Francis Allison.

Tello resaltó que el JNE tiene iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley para evitar el nepotismo.

Buscan impedir reelección encubierta

En tanto, Víctor Piñán, diputado del Partido Cívico OBRAS, presentó un proyecto de ley para impedir la reelección encubierta en los próximos procesos electorales.

La propuesta tiene por objetivo precisar los alcances de la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes, prevista en el artículo 194 de la Constitución, “estableciendo de manera expresa que dicha prohibición comprende también el impedimento de integrar, en cualquier posición, la lista de candidatos al Concejo Municipal de la misma provincia o distrito”.

De esta forma, sostiene el proyecto, se disminuye el incentivo a estructurar listas de candidatos con el propósito de eludir la prohibición constitucional.

También se precisa que la propuesta no introduce una restricción nueva, sino que desarrolla legislativamente el alcance de la norma existente (artículo 194 de la Constitución).

“La candidatura a regidor del alcalde impedido de reelegirse, seguida de la eventual asunción del cargo de alcalde por vacancia o renuncia del titular electo, en su condición de teniente alcalde, permite alcanzar, por una vía distinta a la elección directa para dicho cargo, un resultado sustancialmente equivalente al que la prohibición constitucional busca impedir”, señala el proyecto.