Papa León XIV volverá al Perú en noviembre 2026: realizará visita apostólica en cuatro ciudades

El papa León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 en su primer viaje apostólico por Sudamérica, recorriendo ciudades como Lima, Chiclayo y Cusco. | Difusión

El papa León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 en su primer viaje apostólico por Sudamérica, recorriendo ciudades como Lima, Chiclayo y Cusco. | Difusión

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El papa León XIV regresará al Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 para cumplir una visita apostólica que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, informó este martes la Santa Sede a través de su director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni. Será la primera vez que el pontífice visite el país desde su elección como sucesor de Francisco y uno de los acontecimientos religiosos más importantes para la Iglesia peruana en los últimos años.

El viaje forma parte de la primera gira latinoamericana de León XIV, programada entre el 6 y el 17 de noviembre, que comenzará en Uruguay, continuará en Argentina y concluirá en el Perú. Según confirmó el Vaticano, el pontífice permanecerá en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre; en Argentina del 8 al 11; y llegará al Perú la tarde del miércoles 11 de noviembre, donde permanecerá hasta el día 17.

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Aunque la Santa Sede aún no ha publicado el programa detallado de actividades, sí confirmó las cuatro ciudades que integrarán el recorrido peruano. El itinerario específico, con horarios, celebraciones litúrgicas y reuniones oficiales, será difundido en las próximas semanas una vez concluyan las coordinaciones entre el Vaticano, la Conferencia Episcopal Peruana y las autoridades nacionales.

Un regreso al país que marcó su vida

La visita tiene un significado especial porque León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, desarrolló gran parte de su vida pastoral en el Perú antes de convertirse en papa.

El religioso agustino llegó al país como misionero hace varias décadas y desempeñó diversas responsabilidades eclesiales. En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo, diócesis que dirigió hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó al Vaticano para asumir nuevas funciones dentro de la Curia Romana. Además, obtuvo la nacionalidad peruana, un hecho que ha sido recordado constantemente desde su elección como pontífice.

Precisamente por ese vínculo, se espera que uno de los momentos más emotivos de la visita sea su regreso a Chiclayo, ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años y donde mantiene estrechos lazos con la comunidad católica.

¿Por qué fueron elegidas estas ciudades?

Cada una de las ciudades anunciadas posee un significado particular para la Iglesia peruana y para la trayectoria del pontífice.

Lima, sede del Arzobispado Primado del Perú y del Gobierno, concentraría los actos protocolares, las reuniones con autoridades y las principales celebraciones litúrgicas.

Chiclayo representa el lugar donde León XIV ejerció como obispo y consolidó buena parte de su labor pastoral en el país.

Cusco, antigua capital del Tahuantinsuyo, constituye uno de los principales centros históricos y religiosos del Perú y suele formar parte de los grandes acontecimientos eclesiales nacionales.

Por su parte, Pucallpa simboliza la cercanía de la Iglesia con la Amazonía peruana y con los pueblos indígenas, una temática que ha ocupado un lugar relevante tanto durante el pontificado de Francisco como en los primeros meses del ministerio de León XIV.

Una gira con fuerte simbolismo para Sudamérica

La visita al Perú también tiene relevancia regional. Será la primera gira latinoamericana de León XIV desde que asumió el pontificado y ocurrirá apenas meses después de otros viajes internacionales realizados durante su primer año como papa.

El recorrido incluye además un hecho considerado histórico: será la primera visita oficial de un papa a Argentina desde hace años, país natal de Francisco, quien durante todo su pontificado nunca pudo regresar en una visita apostólica oficial.

En Uruguay, el pontífice recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que en Argentina visitará Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján antes de trasladarse al Perú.

Expectativa en el Perú

Desde que Robert Prevost fue elegido como papa, distintos representantes de la Iglesia peruana habían manifestado su confianza en que el nuevo pontífice incluyera al Perú entre sus primeros destinos internacionales.

En marzo de este año, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, adelantó que existían conversaciones para concretar una visita durante el segundo semestre de 2026. Posteriormente, diversas autoridades eclesiásticas confirmaron que las coordinaciones con el Vaticano se encontraban avanzadas.

Con el anuncio oficial realizado este martes por la Santa Sede, el país iniciará ahora los preparativos logísticos y de seguridad para recibir al pontífice. Se prevé la participación de miles de fieles en las celebraciones religiosas que encabezará durante su permanencia en territorio nacional.

A la espera del programa oficial

Por el momento, el Vaticano no ha precisado los lugares exactos donde se celebrarán las misas multitudinarias, ni las reuniones que sostendrá León XIV con autoridades políticas, representantes de la Iglesia o comunidades locales.

Tampoco se ha informado si el papa visitará otros espacios vinculados a su labor pastoral o sostendrá encuentros privados durante su permanencia en Chiclayo.

La Santa Sede indicó que el itinerario completo será publicado en las próximas semanas, una vez culminen las coordinaciones con las autoridades de los tres países que integran la gira sudamericana.