Vecinos de SJL estarán 10 horas sin agua este viernes 7 de agosto: revisa las zonas afectadas, según Sedapal
Para consultas, Sedapal ofrece su Aquafono, donde los usuarios pueden verificar su estado de suministro durante la interrupción programada del servicio de agua potable.
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 7 de agosto se realizará un corte programado del servicio de agua en parte del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) debido a trabajos de limpieza de un reservorio. La interrupción afectará a diversas urbanizaciones y asentamientos humanos del sector 405.
De acuerdo con la empresa, la suspensión del suministro comenzará a la 1:00 p. m. y el servicio será restablecido a las 11:00 p. m., por lo que los vecinos permanecerán 10 horas sin agua. Sedapal indicó que estas labores buscan garantizar la calidad del servicio y recomendó a la población tomar las previsiones necesarias.
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¿Qué zonas de San Juan de Lurigancho se quedarán sin agua este 7 de agosto?
El corte programado afectará a las siguientes localidades del distrito:
- Urb. San Ignacio
- A.H. San Hilarión Comité 53
- Agrupación Familiar Lomas del Sagrado Madero
- P.J. Sagrado Madero
- Asociación San Hilarión
- A.H. San Hilarión Ampliación
- A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliación
- A.H. 23 de Octubre
- P.J. San Hilarión
Todos estos sectores pertenecen al sector 405, donde se ejecutarán los trabajos de mantenimiento programados por Sedapal.
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¿Por qué habrá corte de agua en SJL y a qué hora volverá el servicio?
Sedapal explicó que la interrupción responde a la limpieza de un reservorio, una labor preventiva destinada a mantener la calidad y seguridad del agua potable que se distribuye a la población.
Según el cronograma oficial, el corte iniciará a la 1:00 p. m. del viernes 7 de agosto y el restablecimiento del servicio está previsto para las 11:00 p. m. del mismo día. La empresa también recordó que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo a la mano su número de suministro, para resolver cualquier consulta relacionada con la interrupción programada.