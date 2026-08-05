Vecinos de SJL estarán 10 horas sin agua este viernes 7 de agosto: revisa las zonas afectadas, según Sedapal

Las urbanizaciones afectadas están ubicadas en el sector 405 de SJL. Estos trabajos buscan garantizar la calidad del suministro de agua potable. | Foto: Andina/Composición LR

Las urbanizaciones afectadas están ubicadas en el sector 405 de SJL. Estos trabajos buscan garantizar la calidad del suministro de agua potable. | Foto: Andina/Composición LR

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 7 de agosto se realizará un corte programado del servicio de agua en parte del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) debido a trabajos de limpieza de un reservorio. La interrupción afectará a diversas urbanizaciones y asentamientos humanos del sector 405.

De acuerdo con la empresa, la suspensión del suministro comenzará a la 1:00 p. m. y el servicio será restablecido a las 11:00 p. m., por lo que los vecinos permanecerán 10 horas sin agua. Sedapal indicó que estas labores buscan garantizar la calidad del servicio y recomendó a la población tomar las previsiones necesarias.

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¿Qué zonas de San Juan de Lurigancho se quedarán sin agua este 7 de agosto?

El corte programado afectará a las siguientes localidades del distrito:

Urb. San Ignacio

A.H. San Hilarión Comité 53

Agrupación Familiar Lomas del Sagrado Madero

P.J. Sagrado Madero

Asociación San Hilarión

A.H. San Hilarión Ampliación

A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliación

A.H. 23 de Octubre

P.J. San Hilarión

Todos estos sectores pertenecen al sector 405, donde se ejecutarán los trabajos de mantenimiento programados por Sedapal.

¿Por qué habrá corte de agua en SJL y a qué hora volverá el servicio?

Sedapal explicó que la interrupción responde a la limpieza de un reservorio, una labor preventiva destinada a mantener la calidad y seguridad del agua potable que se distribuye a la población.

Según el cronograma oficial, el corte iniciará a la 1:00 p. m. del viernes 7 de agosto y el restablecimiento del servicio está previsto para las 11:00 p. m. del mismo día. La empresa también recordó que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo a la mano su número de suministro, para resolver cualquier consulta relacionada con la interrupción programada.